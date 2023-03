1 mar 2023 08:09

IL PUGILE DANIELE SCARDINA, NOTO COME “KING TORETTO”, È IN COMA – SI È SENTITO MALE ALLA FINE DELL’ALLENAMENTO. PORTATO IN OSPEDALE, È STATO OPERATO D'URGENZA AL CERVELLO PER UN'ESTESA EMORRAGIA CEREBRALE – L'INTERVENTO È RIUSCITO MA SARÀ DECISIVO IL DECORSO DELLE PROSSIME ORE – IN DIRETTA SU DAZN DILETTA LEOTTA HA MANDATO UN MESSAGGIO DI SOSTEGNO AL SUO EX FIDANZATO: “FORZA DANI” – VIDEO