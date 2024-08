PUGLIA, COL BENE CHE (NON) TI VOGLIO! - "DIVA E DONNA" IMMORTALA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO IN VACANZA A CEGLIE MESSAPICA: I DUE TRASCORRONO LE FERIE CON LA FIGLIA E SOSTENGONO DI VOLERSI ANCORA BENE DOPO LA SEPARAZIONE, MA DAGLI SCATTI EMERGE UNA CERTA FREDDEZZA - I DUE, BAGNATI A BORDO PISCINA, NON SI GUARDANO NEANCHE. MENTRE LA MELONI SI SISTEMA I CAPELLI, GIAMBRUNO (CIUFFO ALL'INDIETRO) RITIRA LA PANZA, CON UN ASCIUGAMANO AVVOLTO ALLA VITA...

Estratto dell'articolo di Luca Uccello per www.leggo.it

giorgia meloni con la figlia ginevra foto diva e donna

A quasi un anno dalla fine della loro storia d'amore per via dei sgradevoli fuorionda del giornalista resi pubblici da Striscia la Notizia, tra la premier Giorgia Meloni e il suo ex compagno Andrea Giambruno c'è ancora affetto e la voglia di stare insieme alla loro bambina, la piccola Ginevra.

Gli scatti pubblicati in esclusiva da Diva e Donna mostrano la famiglia insieme, in vacanza, all'interno di una piscina con Giorgia in acqua con la sua principessa, poi fuori dalla vasca al fianco di Andrea. Come da lei stesso confermato:

«Io e Andrea, che rimane il padre migliore che potessi desiderare per mia figlia, abbiamo mantenuto un buon rapporto. Quando possiamo, trascorriamo del tempo insieme con Ginevra. Penso sia importante far capire ai bambini che una separazione non debba per forza scatenare un conflitto tra genitori».

Ritorno di fiamma? Questa idea sembra non esserci ancora ma «siamo ancora amici e ci vogliamo bene», ha confermato la premier italiana che sta trascorrendo la sua prima estate da mamma single. Una mamma che non avrebbe mai voluto fare quello che ha fatto se non fosse stata costretta a farlo, se non si fosse sentita in qualche modo umiliata da quelle parole, da quei atteggiamenti. [...]

