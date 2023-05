14 mag 2023 08:45

LA PUGLIA FA GHOSTING CON “FERGIE” – SARAH FERGUSON ASPETTA DA LUGLIO SCORSO IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER UNA SERATA DI BENEFICENZA IN PUGLIA (POVERINA, SARÀ IN BANCAROTTA): STA CERCANDO DISPERATAMENTE DI CONTATTARE GLI ORGANIZZATORI, MA NON OTTIENE RISPOSTA – MA L’ASSOCIAZIONE “HANGOUT”, CHE HA IMBASTITO TUTTO, SOSTIENE CHE NON CI SIA MAI STATO ALCUN ACCORDO CIRCA EVENTUALI DONAZIONI: “IL FINANZIAMENTO REGIONALE DA 170MILA EURO ERA VINCOLATO ALLE SPESE PER LA COMUNICAZIONE ED È STATO LIQUIDATO…”