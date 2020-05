FINE QUARANTENA MAI – SARÀ PERCHÉ HA RISCHIATO DI MORIRE, MA BORIS JOHNSON, CHE ERA RESTIO A INTRODURRE IL LOCKDOWN, ORA NON VUOLE AVVIARE LA FASE DUE – IL REGNO UNITO HA SUPERATO L’ITALIA PER MORTI E L’ISOLAMENTO SARÀ PROROGATO PER ALMENO TRE SETTIMANE. NON C’È NESSUN CALENDARIO PER LA RIAPERTURA, IN COMPENSO LE SCUOLE RIAPRONO – L’OPINIONE PUBBLICA È TERRORIZZATA E LA GENTE STA A CASA SENZA BISOGNO DI DRONI O TERRORISMO. ANCHE PERCHÉ LÌ NON CI SONO SANZIONI NÉ AUTOCERTIFICAZIONI… - VIDEO