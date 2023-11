PER UN PUGNO DI YEN – IL MAGNATE GIAPPONESE KAORU NAKAJIMA, INDUSTRIALE DAL PATRIMONIO PLURIMILIONARIO, HA SCELTO PALERMO PER FESTEGGIARE I SUOI 73 ANNI. E HA AFFITTATO PER DIVERSI GIORNI TUTTE LE STANZE DEL GRAND HOTEL VILLA IGIEA E I DUE PIÙ GRANDI TEATRI DELLA CITTÀ: IL MASSIMO E IL POLITEAMA – IL GOVERNATORE SCHIFANI NON HA APPREZZATO LA MEGALOMANIA DEL TYCOON: “CHIEDERÒ I DOVUTI APPROFONDIMENTI, A TUTTO C'È UN LIMITE”. MA IL SINDACO LAGALLA REPLICA: “L’EVENTO FA BENE ALL'ECONOMIA L’ECONOMIA E ALL’IMMAGINE DELLA CITTÀ”

Il magnate giapponese Kaoru Nakajima, industriale dal patrimonio plurimilionario, ha scelto Palermo per festeggiare i suoi 73 anni, e ha affittato per diversi giorni tutte le stanze del Grand Hotel Villa Igiea e i due più grandi teatri della città: il Massimo e il Politeama. Nakajima ha anche prenotato camere in diversi altri alberghi di Palermo, tra cui il Massimo Plaza e il Grand Hotel delle Palme. Ma questa sua sortita in terra siciliana ha irritato il governatore Renato Schifani e creato uno scontro, a colpi di note ufficiali, con il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

«Chiederò i dovuti approfondimenti, io sono una persona liberale che ha sempre guardato al privato con interesse, a tutto c’è un limite», dice il presidente della Regione alquanto irritato. Per il governatore «il tema che si pone è fino a che punto gioielli della cultura di questa città, possano essere convertiti a certi tipi di attività».

Lagalla dal canto suo tira in ballo «l’autonomia decisionale dei relativi consigli di amministrazione» aggiungendo che «la qualificata e numerosa rappresentanza internazionale può contribuire all’economia locale e alla promozione dell’immagine cittadina».

Il Politeama è stato affittato per sette giorni e già da ieri l’Orchestra sinfonica, che lo utilizza abitualmente, si è dovuta trasferire in un altro teatro, il Golden, dovendo così pagare 4 mila euro di affitto ai quali aggiungere 1.200 euro per il trasporto degli strumenti. Al Politeama, liberato dagli orchestrali, si sta montando il palco e la scenografia per la cena spettacolo che si terrà domenica, giorno del compleanno di Nakajima. Le poltrone verranno rimosse e il pavimento verrà ricoperto con una patina per evitare danni. Il teatro Massimo è stato invece prenotato per tre giorni: dal 3 al 5 novembre.

Proprio nel teatro di piazza Verdi, nel pomeriggio del 5 novembre, ci sarà il concerto di Matteo Bocelli, figlio di Andrea, astro nascente del genere lirico-pop, repertorio apprezzatissimo dal magnate che è anche grande amico di Bocelli padre. Non è esclusa la presenza del tenore, anche se tutte le camere sono state prenotate a nome del festeggiato.

Il 2 novembre parteciperà da spettatore all’ultima replica del “Don Giovanni” assieme a un gruppo ristretto di invitati: è un estimatore di Riccardo Muti, il direttore d’orchestra è stato anche suo ospite in Giappone.

Pare che Nakajima abbia avuto nel suo passato una breve carriera come scrittore di canzoni, da qui la passione per la musica. Dopodiché si è lanciato nel business del marketing piramidale, il vecchio sistema di vendita porta a porta, arrivando ad avere 750 mila distributori in tutto il mondo. Negli hotel di Palermo in questi giorni si parla solo di «evento Nakajima». Top secret al momento i nomi degli invitati, circa 1.300 quelli previsti in totale, provenienti da ogni parte del mondo. [...]

