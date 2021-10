11 ott 2021 17:30

PULIZIA IN POLIZIA! - È STATA SOSPESA IN VIA CAUTELATIVA DAL SERVIZIO E DALLE FUNZIONI NUNZIA ALESSANDRA SCHILIRÒ: LA VICEQUESTORE ERA SALITA SU UN PALCO INSIEME AI "NO VAX" A ROMA PER GRIDARE CHE IL GREEN PASS ERA ILLEGITTIMO – LA POLIZIOTTA ERA STATA NOMINATA DIRIGENTE DEL NEONATO SINDACATO COSAP, MA QUESTA POSIZIONE, CHE LE CONSENTIVA DI PARLARE SENZA CHIEDERE AUTORIZZAZIONI AI SUPERIORI, NON L’HA "SALVATA"