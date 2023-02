23 feb 2023 16:07

UN PUNTO PER FEDEZ E ROSA CHEMICAL: LA PROCURA DI IMPERIA CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE PER L’ACCUSA DI ATTI OSCENI - L’ESPOSTO, PRESENTATO DALLA ONLUS “PRO VITA” (CHE AVEVA RACCOLTO 37 MILA ADESIONI), EVOCAVA IL REATO A CAUSA DEL BACIO E DELL’EMULAZIONE DI UN RAPPORTO SESSUALE AVVANUTI DURANTE LA FINALE DI SANREMO - RIGUARDO L’ALTRA INCHIESTA, QUELLA CHE VEDE INDAGATO BLANCO PER DANNEGGIAMENTI (LE ROSE PRESE A CALCI), LA PROCURA HA INTERPELLATO LA RAI, CHIEDENDO SE L’ESIBIZIONE DI BLANCO ABBIA PROVOCATO DEI DANNI…