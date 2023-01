PUO' ESISTERE UN CAPITALISMO CHE NON SIA RAPACE? - LA COLUMBIA UNIVERSITY NE E' CONVITA E INAUGURA UN CORSO DI ECONOMIA CHE PUNTA A "RIVOLUZIONARE" IL MODO DI PENSARE IL CAPITALISMO - L'OBIETTIVO È SVILUPPARE VISIONE DEL SISTEMA ECONOMICO CHE VADA OLTRE IL MERO PROFITTO E TENGA IN CONSIDERAZIONE QUESTIONI COME IL CAMBIAMENTO CLIMATICO, LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA SOLIDARIETÀ - CERTO, PENSARE DI STRAVOLGERE IL CAPITALISMO DA UN PALAZZO COSTATO 600 MILIONI DI DOLLARI SEMBRA UN PARADOSSO…

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

[…] La parte più interessante della nuova Business School della Columbia University, costata 600 milioni di dollari, è dentro la struttura. Qui si prepareranno gli economisti che cercheranno di attaccare il concetto predatorio del capitalismo, dell'autoritarismo 2.0, con l'obiettivo di disossare il mammuth della cultura monopolistica che punta solo alla sfruttamento del singolo, per aumentare i guadagni.

[…]«Le forze in atto nel mondo - spiega al New York Times il presidente della Columbia, Lee C. Bollinger - stanno spingendo a un ripensamento del sistema economico che abbiamo». Dal cambiamento climatico alle questioni di giustizia sociale, per arrivare a progetti economici legati al mondo della solidarietà.

L'idea di Milton Friedman che il business è solo guadagno viene superata. […] L'obiettivo è offrire una visione e mettere insieme persone in grado non solo di guardare il valore dei dollari, ma quello che vive e vegeta attorno. Tra gli economisti c'è chi pensa che una scuola di economia non possa andare oltre un'idea di business consolidata. In fondo si preparano economisti che poi dovranno lavorare in studi affermati e consolidati. […]

In gioco c'è la sfida alle gerarchie del potere. Per ora questa sfida l'hanno vinta gli architetti che hanno progettato la nuova Business School. […] Gli spazi sono immaginati per produrre colloqui informali, come la nuova Geffen Hall, vetri ovunque, strutture bianche e lisce, scale a spirale ma anche sale con soli sei posti per facilitare le interazioni. I professori non occupano posizioni dominanti.

[…] Le idee dei futuri economisti dovranno seguire quelle linee e interrogarsi su temi a cui la gente non pensava venti o cinquant' anni fa. «La visione ora - spiega il preside, Costis Maglaras - è mettere insieme le persone e discutere i temi più attuali nel mondo».

