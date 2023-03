PUÒ UN GRANCHIO BLOCCARE L’ATTERRAGGIO DI UN AEREO? ASSOLUTAMENTE SÌ – A VITÒRIA, IN BRASILE, UN VELIVOLO È STATO COSTRETTO A RISALIRE IN QUOTA DOPO CHE SULLA PISTA È STATA SEGNALATA LA PRESENZA DI GRANCHIO DELLA SPECIE GUAIAMUM: SI TRATTA DI UN ESEMPLARE RARO ED È A RISCHIO ESTINZIONE E, PER PRESERVARLO, ALCUNI OPERATORI LO HANNO MESSO IN SALVO PRIMA DI DARE L’OK ALL’ATTERRAGGIO. LA COMUNICAZIONE DEL PILOTA: “CHE CI CREDIATE O NO, CI SONO GRANCHI IN PISTA…”

Nell'aviazione può capitare che gli aerei non decollino, o non atterrino, per diversi motivi: vento, maltempo, presenza di animali sulla pista. In alcune occasioni in Brasile le operazioni sono state momentaneamente sospese per la presenza di capibara, cani e persino uccelli. A Vitòria il comandante di un velivolo Gol, volo G32094, ha informato i passeggeri che non si poteva atterrare per la presenza di granchi sulla pista. Inizialmente sembrava si trattasse di una moltitudine, poi è stato precisato che ce n'era solo uno.

Vale la pena ricordare che il terminal di Capixaba Capital si trova in un'area dove la presenza di crostacei non è rara. L'insolito fatto sarebbe stato segnalato alla torre di controllo da un altro pilota di un aereo che pochi istanti prima era sceso e aveva visto l'animaletto.

"Buonasera passeggeri, signore e signori, parla il capitano - si sente in un video pubblicato sui social - . Sfortunatamente, il nostro sbarco a Vitória non è stato possibile. Che ci crediate o no, l'aereo che è atterrato poco davanti a noi ha segnalato una quantità assurda di granchi sulla pista, che ci crediate o no […]

una foto scattata dal responsabile del sopralluogo nell'area di sbarco, ritiene che si tratti di un granchio della specie Guaiamum: "Possiamo sicuramente affermare che il Guaiamum è a maggior rischio ed è una specie rara. Il Guaiamum, quando è presente, indica un'area ambientale di grande qualità".

E così il raro granchio Guaiamum è stato in grado di cambiare la rotta di un aereo, provocando una scena insolita in cui l'aereo ha dovuto aggirare l'area di atterraggio dell'aeroporto e rimanere in volo per altri dieci minuti, fino a quando una squadra si è recata sul posto e ha liberato la pista.

