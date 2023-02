PUÒ UNO STUPRATORE CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA EVITARE IL CARCERE? SÌ, GRAZIE ALLA RIFORMA CARTABIA. ALBERTO GENOVESE NON È L’UNICO CHE GODRÀ DI UNO SCONTO DI PENA - È GIÀ SUCCESSO A UOMO RICONOSCIUTO COLPEVOLE DI VIOLENZA SESSUALE SULLA FIGLIA 11ENNE DELLA COMPAGNA: ERA STATO CONDANNATO A 6 ANNI DI CARCERE MA, DOPO L’INTRODUZIONE DELLA RIFORMA, HA POTUTO CONCORDARE LA PENA IN APPELLO A 3 ANNI E 8 MESI CHE GLI PERMETTERÀ DI RESTARE AI DOMICILIARI…

[…] Dopo le polemiche delle scorse settimane, con uno stupratore condannato in via definitiva che ha beneficiato della riforma per evitare il carcere, ieri è stato il turno di Alberto Genovese, l’imprenditore milanese condannato a 8 anni e 4 mesi per due casi di violenza sessuale e anche per spaccio di droga. Genovese, che aveva chiesto il rito abbreviato in primo grado, ha deciso di rinunciare all’appello.

E grazie alla riforma Cartabia ha ottenuto uno sconto di un sesto della pena che scatta in automatico in caso di mancata impugnazione. Così, il gup di Milano Chiara Valori ha ricalcolato, sulla base di quanto già scontato per la misura cautelare (poco più di due anni), un residuo da scontare pari a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni. Sarà ora l’ufficio esecuzioni della Procura a dover emettere un ordine di esecuzione. In teoria dovrebbe ritornare in carcere, ma la difesa chiede che l’imprenditore di Terrazza Sentimento prosegua il suo percorso di recupero in una comunità di recupero per i suoi problemi di tossicodipendenza dalla cocaina.

I reati di violenza sessuale non permettono pene alternative, o comunque sono molto difficili da ottenere, ma gli avvocati di Genovese (Luigi Isolabela e Davide Ferrari) potrebbero far valere gli anni già passati in carcere. Insomma, tra un cavillo e l’altro (tra cui gli sconti di pena per attività rieducativa), il fondatore di Facile.it, che vanta un patrimonio da 200 milioni di euro, potrebbe espiare molto in fretta la sua condanna. […]

Se Genovese sconterà almeno in parte la sua pena in carcere, così non è successo per un uomo che è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale sulla figlia undicenne della compagna. Grazie ai benefici della Cartabia non andrà mai in carcere. l’uomo era stato condannato a 6 anni di carcere, ma dopo l’introduzione della riforma ha potuto concordare la pena in appello a 3 anni e 8 mesi, che, essendo sotto i 4 anni, permette di restare ai domiciliari.

[…] oltre ai nuovi benefici di cui sembrano godere condannati e imputati, la riforma non sta neppure funzionando nell’alleggerimento del lavoro nei tribunali come nello snellire i tempi del processo.

