PUOI SOPRAVVIVERE AL CARCERE DI AL SISI MA NON ALLA GOGNA DEGLI JUVENTINI

Ieri ho deciso di commentare la partita tra Bologna e Juventus, dicendo qualcosa che credo sia molto normale tra i tifosi di calcio di tutto il mondo. Mi sono trovato di fronte a decine di insulti e aggressioni, fino all'odio.https://t.co/rxw82ANLTq pic.twitter.com/N1UMyCIZJq — Patrickzaki (@patrickzaki1) April 17, 2022

Maria Strada per www.corriere.it

patrick zaki 3

Patrick Zaki, lo studente dell’università di Bologna e attivista egiziano per i diritti civili, non ha mai fatto mistero della sua passione per il calcio nemmeno durante i 22 mesi di carcere seguiti all’arresto al Cairo, il 7 febbraio 2020. Di più: a 7, il magazine del Corriere, ha spiegato come il calcio lo abbia salvato.

Come noto, è tifoso della squadra città dove ha vissuto per anni — Bologna. Così, sabato sera, ha seguito la sfida tra i rossoblù e la Juventus, che ha visto i bianconeri riacciuffare all’ultimo secondo il pareggio contro un Bologna ridotto in 9.

patrick zaki 1

E, da tifoso, ha voluto commentare la doppia espulsione arrivata all’80’, con la sua squadra in vantaggio: l’arbitro Sacchi ha allontanato dal campo Soumaoro per un fallo da ultimo uomo su Morata e, subito dopo, Medel per proteste. Quindici minuti dopo è arrivato il gol del pareggio di Vlahovic (e le molte critiche, anche autorevoli, ad Allegri).

Le critiche di Zaki suonano come un'accusa alla Juventus: «Due cartellini rossi, stanno ancora pagando».

Molti tifosi, sui social, non hanno gradito. Fortunatamente la maggior parte si limita a sfottò goliardici o a inviti a ripassare il regolamento.

PATRICK ZAKI

Ma alcuni hanno risposto mischiando cioè che non è nemmeno paragonabile: l'arresto e la detenzione di Zaki e il calcio.

«Hai ragione. Se vieni incolpato di qualcosa, evidentemente è vero. Giusto o no, Zaki?», scrive con sarcasmo un utente. E c'è persino chi, parlando di soldi, rinfaccia all'attivista: «Chissà quanto sei costato alla Farnesina, serviranno più rate che per Locatelli»

patrick zaki

Da ultimo, come se davvero le due storie fossero avvicinabili, non manca chi invita Zaki a rispettare gli avversari perché dovrebbe ricordarsi «che ci sono anche tifosi della Juve tra quelli che hanno fatto il tifo per te contro il regime di al Sisi».

patrick zaki intervistato da repubblica dopo la scarcerazione patrick zaki patrick george zaki patrick zaki