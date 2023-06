PURE GLI AMERICANI SI SONO ROTTI LE PALLE DI HARRY E MEGHAN – IL “WALL STREET JOURNAL” DEDICA UN PEZZONE AI SUSSEX, BOLLANDO COME “FLOP” IL LORO ARRIVO A HOLLYWOOD: DOPO AVER SVELENATO SULLA FAMIGLIA REALE, I DUE HANNO ANNUNCIATO DI VOLER “PARLARE DI ALTRO”, MA PARE CHE SIANO A CORTO DI IDEE. O MEGLIO: LE BANALITÀ DA FRICCHETTONI CALIFORNIANI NON INTERESSANO A NESSUNO E LORO CONTINUANO A INANELLARE CANCELLAZIONI E RIFIUTI...

Da www.wsj.com

meghan markle principe harry

Il principe Harry e Meghan Markle avevano lasciato il Regno Unito da quasi due anni quando hanno iniziato a lavorare a un progetto che credevano potesse trasformarli da ex reali ad attori di potere a Hollywood.

Oggetto di infiniti pettegolezzi, la coppia si è sentita qualificata per affrontare lo spinoso tema della disinformazione.

Un documentario avrebbe cementato le figure di Harry e Meghan come creativi seri e li avrebbe aiutati a far decadere l’immagine di esiliati dalla Casa dei Windsor impegnati a scodellare beghe familiari.

La coppia era pronta per rimettersi davanti alle telecamere, ma il documentario sulla disinformazione ha incontrato presto il destino di altri progetti “Archewell”. Ovvero è svanito, finendo nel dimenticatoio.

meghan markle principe harry 2

L'incursione hollywoodiana del principe Harry e Meghan sembra un flop. Sono arrivati nel sud della California tre anni fa con i titoli di duca e duchessa pronti a far denaro e alla disperata ricerca di potere. Poco dopo sono arrivate le offerte di 100 milioni di Netflix e di 20 milioni di Spotify, ma da allora hanno incassato più cancellazioni e rifiuti rispetto a quanto hanno prodotto.

La coppia ha dimostrato di poter dragare le loro storie personali. Il libro di memorie del principe Harry "Spare" è diventato un bestseller e il documentario in sei parti che hanno prodotto per Netflix sulla loro rottura con la famiglia reale si è rivelato popolare. A parte questo, hanno faticato a creare contenuti che andassero oltre le loro stesse esperienze.

meghan markle harry 1

Il cimitero di progetti video che speravano di realizzare include uno spettacolo animato per bambini chiamato "Pearl" che è stato cancellato da Netflix, così come almeno due idee TV che il servizio di streaming ha rifiutato nell'ultimo anno. È improbabile che Netflix rinnovi l'accordo della coppia, che durerà fino al 2025.

L’accordo con Spotify ha prodotto un podcast, "Archetypes" sugli stereotipi che mettono i bastoni tra le ruote alle donne. Una seconda stagione era stata ipotizzata, ma alla fine è stata annullata, portando alla rottura tar i Sussex e Spotify.

Le persone che hanno lavorato con la coppia affermano che l’avamposto Sussex-upon-Sunset è stato minato dalla loro inesperienza come produttori e dalla difficoltà a trovare materiale coerente con il loro marchio, nonché da problemi al di fuori del loro controllo, tra cui un ridimensionamento nelle attività di intrattenimento e podcasting.

meghan markle harry 2

Una portavoce di Archewell ha dichiarato: «Le nuove aziende spesso apportano modifiche nella loro fase di avvio, sia con le persone che con la strategia, e noi non facciamo eccezione. Siamo più attrezzati, concentrati ed energici che mai».

Quando hanno stretto accordi con Netflix e Spotify nel 2020, i servizi di streaming erano in piena espansione e i dirigenti si stavano affrettando a proteggere i contenuti e soddisfare la domanda dei consumatori, ad ogni costo. I Sussex si sono uniti a Barack Obama, alla vincitrice del premio Nobel per la pace Malala Yousafzai e ad altri che hanno messo in campo offerte con poche linee guida su cosa sarebbe successo dopo.

meghan markle harry 3

La pandemia di Covid-19 ha rafforzato il pubblico in streaming, con gli abbonati bloccati a casa, ma ha anche interrotto la produzione di progetti nelle prime fasi di sviluppo, tra cui alcuni dei lavori dei Sussex.

Oggi, i tempi del boom dello streaming hanno lasciato il posto a un'era di crescita più lenta e imprevedibile. Sia Netflix che Spotify hanno tagliato spettacoli e film per ridurre i costi. Ma c’è altro: entrambe le piattaforme sono deluse dalla mancanza di produttività dei Sussex.

I dipendenti e i collaboratori di Archewell affermano che l'azienda spesso manca di direzione e che i suoi fondatori a volte sembrano sorpresi dal lavoro necessario per portare a termine i progetti di intrattenimento. La maggior parte delle potenziali iniziative, raccontano, seguono un percorso simile: grande idea, esecuzione scadente.

meghan markle e il principe harry

Nel maggio 2022, il capo della comunicazione di Archewell e il capo della comunicazione della fondazione senza scopo di lucro della coppia si sono dimessi. Stesso percorso ha seguito Mandana Dayani, presidente dell'intera operazione, mentre a marzo, Ben Browning, il produttore cinematografico assunto per supervisionare i contenuti di Archewell, ha lasciato la società per tornare al suo lavoro precedente. Il capo del marketing di Archewell ha mollato l'azienda, così come il suo capo dei contenuti.

Inizio scoppiettante

Quando Harry e Meghan sono arrivati a Hollywood erano oggetto di fascino transcontinentale. Erano i primi reali anziani dai tempi del re Edoardo VIII ad abbandonare i loro doveri ufficiali. Avevano amici famosi tra le star come Serena Williams e Oprah Winfrey che hanno partecipato alle loro nozze del 2018.

principe harry e meghan markle 2

Dopo aver firmato il lucroso accordo con Netflix, il rapporto della coppia con la società è stato rafforzato da un'amicizia con il suo co-CEO e il loro vicino di casa a Montecito, in California, Ted Sarandos .

"Harry & Meghan", il documentario sulla storia d'amore della coppia, è stato il primo grande progetto nell'ambito dell'accordo. Oltre ai momenti intimi dei due, il documentario ha scatenato le critiche dei detrattori dei Sussex. I dipendenti di Archewell sentivano che il futuro del loro accordo con Netflix dipendeva dal successo del documentario e il progetto ha creato tensioni all'interno dell'azienda. Harry e Meghan hanno valutato diverse volte di fare modifiche, anche se a volte sono state annullate.

principe harry meghan markle

Ma il follow-up si è rivelato difficile. Il loro secondo progetto video Netflix, una docuserie chiamata "Live to Lead" su leader e attivisti globali, non è riuscito nemmeno a entrare nella classifica dei 10 più visti.

Altri progetti proposti sembravano progettati per replicare spettacoli di successo già su Netflix, come una sitcom descritta come "Emily in Paris", ma su un uomo, e uno show televisivo per famiglie su personaggi gay che sembrava simile al preferito dai fan “Heartstopper”. Ma Netflix ha bocciato entrambe le proposte.

documentario harry e meghan 8

Dopo il boom durante la prima parte della pandemia, la crescita degli abbonati di Netflix ha iniziato a ristagnare mentre la concorrenza in streaming aumentava e i consumatori riprendevano una vita più regolare. La recessione ha scosso Hollywood, portando a quella che oggi viene chiamata la "Netflix Correction", un periodo in cui le piattaforme hanno iniziato a sfoltire i cataloghi e diventare più selettive su quali progetti sostenere.

documentario harry e meghan 34

Ecco perché, in questo scenario, i dirigenti di Netflix si sono lamentati con Archewell, mentre in molti cominciano a ipotizzare che il successo del documentario "Harry & Meghan" sia tutto ciò che la società poteva mettersi in tasca dall'accordo con i Sussex.

Oggi, un progetto Archewell sta per essere completato su Netflix: una serie di episodi sugli Invictus Games, un torneo fondato da Harry per i veterani feriti. Harry e Meghan stanno anche lavorando a un programma televisivo per Netflix chiamato "Bad Manners" basato su Miss Havisham, un personaggio di Charles Dickens di "Grandi Speranze". Il prequel riscriverebbe la storia di questa figura che da zitella solitaria verrà descritta come una donna forte che vive in una società patriarcale. Ma non è ancora chiaro se lo show riceverà il via libera da Netflix.

documentario harry e meghan 28

I soci di Archewell affermano che l'impresa hollywoodiana post-Casa Bianca di Barack e Michelle Obama , che includeva anche accordi con Netflix e Spotify, è stata il modello seguito da Harry e Meghan. Le due coppie hanno lavorato con lo stesso avvocato sugli accordi.

Ma gli Obama sono stati più produttivi. Il lavoro della società di produzione Higher Ground per Netflix ha incluso film come "Leave the World Behind", con Julia Roberts, e "Fatherhood" di Kevin Hart, nonché uno spettacolo per bambini "Waffles+Mochi" e documentari tra cui "American Fabbrica."

documentario harry e meghan 30

Nuove sfide

La produttività di Meghan è stata in gran parte concentrata su Spotify e la strada per mandare in in onda "Archetypes" è stata difficile. Quando la duchessa ha iniziato a lavorare per la prima volta con il servizio audio, Archewell non aveva un dipendente concentrato sui progetti audio. E i dirigenti della società si sono sentiti frustrati dal tempo impiegato da Archewell per formulare un'idea per il podcast di Meghan e mettere insieme un team di produzione.

Alla fine, Archewell ha assunto un capo per il settore audio, che ha lavorato di concerto con i membri dell'unità Gimlet di Spotify su idee per il podcasting. Il team di Gimlet ha aiutato Meghan a compilare un elenco di potenziali ospiti e Spotify ha contribuito a costruire uno studio di podcast nella villa della coppia.

documentario harry e meghan 27

Ma scegliere l’ospite giusto si è spesso rivelato difficile. Meghan ha scritto a Taylor Swift una lettera personale chiedendole di partecipare al podcast. La pop star ha rifiutato, tramite un rappresentante.

Meghan chiedeva spesso modifiche in una fase avanzata del processo, a volte chiamando dirigenti senior di Spotify, tra cui l'allora Chief Content Officer Dawn Ostroff , per sollecitare i produttori che stavano più in basso e spingerli ad apportare modifiche.

Il podcast "Archetypes" è stato lanciato nell'agosto del 2022 ed è andato in cima alle classifiche dei podcast di Spotify nella sua prima settimana. Ha interrotto l'uscita di nuovi episodi a settembre durante il periodo di lutto per la regina Elisabetta II.

documentario harry e meghan 25

Dato il successo, la società e i dirigenti di Archewell hanno iniziato a discutere di una seconda stagione. Ma i colloqui si sono bloccati per mesi prima che Spotify dicesse ad Archewell che il podcast non sarebbe stato rinnovato.

Archewell non ha rispettato tutti i termini dell'accordo Spotify, che includeva il coinvolgimento diretto di entrambi i Sussex. Ma pare che Harry abbia faticato a trovare un'idea. Pensava a un progetto sui veterani, ma non è riuscito a trovare un modo convincente per affrontare l'argomento in forma di podcast. Ha discusso di argomenti come la disinformazione dal suo punto di vista, come qualcuno che non ha mai vissuto in America.

documentario harry e meghan 15

Prossimo episodio

Per Harry e Meghan, lo stop non potrebbe arrivare in un momento più incerto. Hanno detto di voler andare oltre all’intervista rivelatrice con Oprah Winfrey, il documentario Netflix e il libro del principe Harry.

Le rivelazioni sembrano aver cementato la frattura tra il Duca e suo padre, il re Carlo III . Data la loro distanza dalla corona , il glamour che Harry e Meghan una volta donavano ai progetti si sta affievolendo. Ne ha fatto subito le spese un progetto "Pearl", lo show per bambini sviluppato quando Meghan era ancora una working royal. È stato il primo progetto della coppia annunciato dopo l’addio alla corona.

documentario harry e meghan 8

Netflix lo ha annullato nel maggio 2022. I dirigenti hanno deciso che a pochi bambini sarebbe importato se lo show che stavano guardando fosse stato prodotto da una duchessa.

documentario harry e meghan 16 documentario harry e meghan 12 documentario harry e meghan 6 principe harry meghan markle documentario harry e meghan 12 documentario harry e meghan 17 il documentario harry e meghan 2 documentario harry e meghan 10 documentario harry e meghan 1 documentario harry e meghan 18