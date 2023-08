10 ago 2023 17:38

PURE GLI ANZIANI VOGLIONO LA LIBERTÀ. FIGURIAMOCI I GIOVANI - IL NUMERO DEI DIVORZI È IN AUMENTO, SOPRATTUTTO TRA GLI OVER 60: È FINITO IL TEMPO IN CUI SI STAVA INSIEME NONOSTANTE NON CI SI SOPPORTASSE PIÙ - ORA, CON L’ASPETTATIVA DI VITA CHE È AUMENTATA, NON SI VOGLIONO SPRECARE GLI ULTIMI ANNI DI VITA A SCAZZARE CON IL PARTNER – MA OCCHIO, PERCHE' IL PREZZO DA PAGARE È ALTO: OLTRE ALLA PARCELLA DELL’AVVOCATO, C’È IL RISCHIO SOLITUDINE…