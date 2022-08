23 ago 2022 15:00

PURE IN CINA NON HANNO PIU' CORRENTE, IL DRAGONE DEVE ANDARE A RISPARMIO ENERGETICO! - A SHANGHAI LE LUCI DECORATIVE SI SPEGNERANNO DUE GIORNI A SETTIMANA PER FAR FRONTE ALL'ONDATA DI CALORE CHE HA FATTO IMPENNARE LA DOMANDA DI ENERGIA - TUTTI SI SONO CHIUSI IN CASA CON L'ARIA CONDIZIONATA A PALLA E DIVERSE PROVINCE HANNO ANNUNCIATO INTERRUZIONI DI CORRENTE...