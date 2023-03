PURE I CRIMINALI HANNO UN CUORE – A CERIGNOLA, VICINO FOGGIA, È STATO RITROVATO IL CAMPER PER GLI SCREENING CARDIOLOGICI CHE ERA STATO RUBATO DUE GIORNI FA - I LADRI, PROBABILMENTE PRESI DAI SENSI DI COLPA PER AVER FREGATO UN MEZZO UTILE PER DIAGNOSTICARE DELLE PATOLOGIE, HANNO LASCIATO UN BIGLIETTO SUL CRUSCOTTO: “SCUSATECI PER IL DISGUIDO"

Estratto dell’articolo di Maria Grazia Frisaldi per www.foggiatoday.it

CAMPER RUBATO A CERIGNOLA

È stato ritrovato il camper per gli screening cardiologici rubato due notti fa, a Cerignola. Il mezzo - è apparentemente in buone condizioni generali, mentre è in corso l'inventario dell'attrezzatura interna per verificare eventuali ammanchi - è stato ritrovato quest'oggi, dai carabinieri, in via Vecchia Napoli, alla periferia della città.

Sul parabrezza del mezzo, i militari hanno ritrovato un eloquente bigliettino: "Scusateci", sintomo evidente del pentimento degli autori del gesto. L'accaduto, lo ricordiamo, aveva profondamente indignato la comunità cerignolana, mentre l'Arma dei carabinieri ha sin da subito messo in campo uomini e mezzi per battere palmo a palmo la città. […]

CARABINIERI CERIGNOLA

Il mezzo dell'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, infatti, era giunto in città per effettuare screening gratuiti in piazza Matteotti. […]