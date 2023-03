6 mar 2023 19:45

PURE FLORENCE PUGH SI UNISCE ALL’ESERCITO DI MUTANDARE! – L’ATTRICE SI È PRESENTATA ALLA SFILATA DI VALENTINO A PARIGI CON UNA MAXI GONNA TRASPARENTE TEMPESTATA DI PAILLETTES E IL PERIZOMA IN BELLA MOSTRA CHE METTEVA IN RISALTO UN ROTONDO LATO B - ORMAI SE NON TI PRESENTI MEZZO NUDO NON TI FANNO NEMMENO ATTERRARE NELLE CITTÀ DELLE SFILATE (VEDI QUELLA SCAPEZZOLATA DI CHIARA FERRAGNI)…