PURE “L’ECONOMIST” È COSTRETTO A OCCUPARSI DI SANREMO – IL GIORNALE DELL’ESTABLISHMENT (L'UNICO CHE ELKANN NON HA MESSO IN VENDITA) PROVA CONTROVOGLIA A SPIEGARE AGLI STRANIERI PERCHÉ LE SERATE SONO DIVENTATE IL TEATRINO DELLA POLITICA TRA GENDER FLUID E FOTO DI MINISTRI STRAPPATE IN DIRETTA: “UNA VOLTA ERA SOLO UNA COMPETIZIONE CANORA. MA NEL CORSO DEGLI ANNI SI È TRASFORMATO IN..."

Dagotraduzione da www.economist.com

fedez rosa chemical riparte la sinistra meme demarco

Tutti i paesi hanno riti annuali che confondono gli stranieri. Ogni anno, migliaia di uomini seminudi corrono per le gelide strade di Inazawa in Giappone. E ogni anno, più o meno nello stesso periodo, l'Italia ospita il festival della canzone di Sanremo. Per cinque notti, milioni di italiani restano svegli fino a tarda notte per assistere al suo cammino come una lumaca verso il gran finale. E per cinque giorni le provocazioni delle serate precedenti monopolizzano il dibattito sui media, nei caffè e nei bar d'Italia.

gianni morandi chiara ferragni amadeus in diretta instagram con fiorello

Sanremo una volta era solo una competizione canora. Il vincitore continua a rappresentare l'Italia all'Eurovision. Ma nel corso degli anni si è trasformato in qualcos'altro. Intervallato da monologhi, è diventato una piattaforma per la messa in onda di rimostranze per lo più progressiste. Così, il 9 febbraio, Paola Egonu, pallavolista che ha portato il tricolore all'apertura delle Olimpiadi del 2021, ha denunciato il razzismo. La co-conduttrice della serata finale ha indossato un abito appariscente per protestare contro la repressione delle donne.

AMADEUS LEGGE LA LETTERA DI ZELENSKY A SANREMO

Ma quest'anno, con un nuovo governo guidato da Giorgia Meloni e dominato dal suo partito di destra Fratelli d'Italia (Fdi), Sanremo è stata coinvolta nella politica come mai prima d'ora. Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha partecipato alla serata di apertura il 7 febbraio e ha ascoltato un omaggio alla costituzione italiana pronunciato da Roberto Benigni.

sergio mattarella al teatro ariston sanremo 2023 1

Ma il suo monologo è stato preso male dall'alleato della Meloni, il leader della Lega, Matteo Salvini, il cui partito ha visto le parole di Benigni come un velato attacco ai suoi piani per una maggiore autonomia regionale. La notte seguente, un rapper, Fedez, ha strappato sul palco una fotografia che mostrava un ministro di Fratelli d’Italia vestito da nazista da giovane. Alla fine del festival, membri del governo hanno chiamato i capi della Rai che organizzano l'evento.

paola egonu

Ciò che ha reso la politicizzazione di Sanremo ancora più delicata è che è arrivata nella settimana prima che il governo affrontasse il suo primo test alle urne. Il 12 e 13 febbraio si sono svolte le elezioni nelle due regioni più popolose d'Italia, la Lombardia, che comprende Milano, e il Lazio, che comprende Roma. La destra ha ottenuto vittorie facili in entrambe le gare. Forse questo calmerà i critici.

elodie big mama 1 morandi ferragni sergio mattarella amadeus laura mattarella sergio mattarella al teatro ariston sanremo 2023 sergio mattarella carlo fuortes marinella soldi gianni morandi paola egonu amadeus terza serata sanremo 2023 chiara ferragni amadeus gianni morandi 1 rosa chemical