16 giu 2023 11:48

PURE I MIGLIORI SI FANNO INTORTARE – AL PACINO È DIVENTATO PADRE PER LA QUARTA VOLTA A 83 ANNI: NOOR ALFALLAH, LA COMPAGNA 29ENNE, HA DATO ALLA LUCE UN MASCHIETTO CHE HANNO DECISO DI CHIAMARE ROMAN – MA AL DI LÀ DELLA LIETA NOTIZIA PARE CHE L’ATTORE SI SIA FATTO FREGARE: LUI NON VOLEVA FIGLI ED ERA CONVINTO DI NON POTERNE AVERE. NON SOLO: PARE CHE I DUE NON SI FREQUENTASSERO PIÙ QUANDO LEI GLI HA COMUNICATO DI ASPETTARE UN BAMBINO ALL’UNDICESIMA SETTIMANA – LUI HA PRETESO IL TEST DI PATERNITÀ E…