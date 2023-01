PURE I NERI SONO RAZZISTI – I CINQUE POLIZIOTTI CHE HANNO UCCISO TYRE NICHOLS, IL 29ENNE AFROAMERICANO PESTATO A MEMPHIS, ERANO TUTTI NERI E APPARTENEVANO ALLA SCORPION, LA SQUADRA SPECIALE ANTI-CRIMINE: ORA L’UNITÀ È STATA SCIOLTA E GLI AGENTI SONO STATI LICENZIATI E INCRIMINATI – A INCASTRARLI SONO STATE LE IMMAGINI DELLA BODYCAM. IN ALCUNI MOMENTI SI SENTONO I CINQUE PARLARE: “HA CERCATO DI PRENDERE LA TUA PISTOLA”, “DOVEVA ESSERE DROGATO”. MA PER ALCUNI STAVANO TENTANDO DI… VIDEO

1. IL VIDEO CHE HA INCASTRATO I CINQUE DELL’UNITÀ SCORPION

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il "Corriere della Sera"

la polizia uccide tyre nichols a memphis 5

È stata la telecamera di sorveglianza affissa a un palo della luce a incastrare i cinque poliziotti incriminati per l’omicidio di secondo grado di Tyre Nichols, ventinovenne pestato a morte a pochi metri da casa a Memphis, Tennessee, lo scorso 7 gennaio. A turno i cinque agenti —afroamericani come la vittima — tengono fermo il giovane e lo prendono a pugni e calci in faccia, lo colpiscono con un bastone di metallo: nove volte in 4 minuti.

la polizia uccide tyre nichols a memphis 4

[…] Negli altri tre filmati, quelli delle bodycam degli agenti, c’è un momento in cui i 5 parlano tra loro: «Ha cercato di prendere la tua pistola», dice uno, «doveva essere drogato»; nel rapporto dichiareranno di averlo fermato per guida pericolosa. Ma non ci sono prove: alcuni commentatori ritengono che, consapevoli delle bodycam, stessero costruendo giustificazioni per difendersi.

la polizia uccide tyre nichols a memphis 7

Non era la prima volta che questi o altri agenti dell’unità Scorpion, squadra speciale anti-crimine, commettevano abusi. Altri guardano ai segnali di incompetenza: gli agenti aggrediscono Nichols senza apparente ragione, insultano, minacciano anche se è disarmato e collaborativo, a terra, e con calma spiega di essere diretto a casa; poi sono incapaci di controllarlo: quando iniziano a prenderlo a calci scappa a piedi e uno di loro si spruzza da solo lo spray al peperoncino negli occhi per sbaglio.

la polizia uccide tyre nichols a memphis 3

[…]In molti casi passati gli agenti accusati di brutalità contro i neri sono bianchi, non stavolta. La madre di Nichols dice di prestare attenzione al colore della pelle delle vittime, non a quello dei poliziotti. Secondo il reverendo Al Sharpton, un bianco non sarebbe stato trattato così. Anche i paramedici non gli offrono soccorso, l’ambulanza arriva dopo 23 minuti. Per Frank Sykes, ex vicesceriffo del Tennessee, il problema sono i criteri sulla base dei quali tutti gli agenti vengono addestrati a giudicare in una frazione di secondo chi è pericoloso. Nichols lavorava come fattorino per FedEx, ma aveva pensato — dice un’amica— di entrare nella polizia: unirsi al sistema per cambiarlo.

2. TYRE RABBIA CONTRO LA POLIZIA

Estratto dell'articolo di Francesco Semprini per "La Stampa"

Gli Stati Uniti sprofondano di nuovo in un clima di indignazione e tensioni dopo l'uccisione di Tyre Nichols […]

Ed ancora una volta l'America dei diritti fa sentire la sua voce con manifestazioni che hanno interessato i quattro angoli del Paese mentre il presidente Joe Biden chiede al Congresso di attuare quanto prima la riforma della polizia invocata da due anni e mezzo con l'uccisione di George Floyd.

la polizia uccide tyre nichols a memphis 6

Le proteste sono scoppiate a partire da Memphis, dove i manifestanti hanno bloccato il ponte dell'Interstate 55 che attraversa il fiume Mississippi e porta verso l'Arkansas. A Washington DC decine di persone si sono radunate a Lafayette Park, vicino a Black Lives Matter Plaza, mentre a Boston hanno marciato lungo Tremont Street, creando problemi al traffico. A New York in centinaia si sono dati appuntamento a Times Square e Union Square, e tre dimostranti sono stati arrestati. Altre proteste si sono tenute a Sacramento, San Francisco, Atlanta, Filadelfia, Providence e Dallas, ma per ora non si sono verificati episodi di violenza, come avevano chiesto la famiglia della vittima e lo stesso Biden.

i poliziotti accusati della morte di tyre nichols

Questo grazie anche alla risposta tempestiva e trasparente delle autorità, che hanno licenziato e incriminato subito i cinque poliziotti (finora si sono dichiarati non colpevoli), sospendendone altri due in attesa che le indagini ne accertino la condotta. […]

