PURE I PIÙ MACHI SONO MICI - LA MARINA DEGLI STATI UNITI HA INVITATO UNA DRAG QUEEN IN SERVIZIO A DIVENTARE “AMBASCIATRICE DIGITALE” PER TENTARE DI COMBATTERE IL CROLLO DELLE ISCRIZIONI AL PERCORSO DI ARRUOLAMENTO - JOSHUA KELLEY HA RACCONTATO DI INTRATTERE I COMPAGNI SULLE NAVI E DI ESSERE FELICE DI CONDIVIDERE LA SUA PASSIONE – ALTRO CHE ATTRARRE NUOVE RECLUTE: LA SUA STORIA HA SCATENATO UN’ONDATA DI POLEMICHE E… - VIDEO

DAGONEWS

La Marina degli Stati Uniti ha invitato una drag queen in servizio a diventare “Ambasciatrice digitale”, all’interno di una campagna "per attrarre forza lavoro diversificata" e combattere il crollo delle iscrizioni al percorso di arruolamento.

Joshua Kelley, che si identifica come non binario, su TikTok e Instagram si fa chiamare Harpy Daniels, e ha raccontato di come negli anni ha fatto diversi spettacoli a bordo delle navi ed è diventato “il difensore delle persone oppresse negli anni di servizio”.

«Dall'inizio del 2016 la possibilità di condividere la mia esperienza di drag nel mio tempo libero con i miei compagni è stata una benedizione - ha scritto Kelley – Grazie alla Marina Militare per avermi dato questa opportunità!». La notizia ha scatenato un’ondata di reazioni negative e la Marina è stata costretta a intervenire: «La Marina non ha dato alcun compenso a Kelley o altri per essere ambasciatori digitali della Marina».

Il programma di Ambassador è stato lanciato dalla Marina che sta cercando di aumentare le sue dimensioni a 347.000 membri nel 2024, rispetto agli attuali 341.736 in servizio nell'anno 2023. Si è impegnata a reclutare, promuovendo una cultura inclusiva e assicurando che tutti si sentano "più coinvolti e collegati alla missione e ai leader a tutti i livelli".

