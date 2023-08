PURE GLI SCAZZI VANNO IN VACANZA - TOTTI E NOEMI SULLA SPIAGGIA DI SABAUDIA, ILARY E BASTIAN TRA LA SARDEGNA E LA CORSICA: DIETRO ALLA TREGUA ESTIVA DEGLI EX CONIUGI C’È UNA GUERRA SOTTERRANEA A COLPI DI COPERTINE E POST SU INSTAGRAM CHE IMMORTALANO MOMENTI FELICI, RIGOROSAMENTE L’UNO LONTANO DALL’ALTRO – SU "DONNA MODERNA" NOEMI BOCCHI SI AVVINGHIA AL CAPITANO MENTRE SU “CHI” ILARY BLASI SLINGUAZZA IL SUO BASTIAN…

Estratto dell’articolo di Valerio Palmieri per “Chi”

ilary blasi e bastian muller foto di chi 6

Prima la vacanza in Brasile, poi quella a Cortina e, infine, in Costa Smeralda e Corsica. Ilary Blasi, come vediamo in queste immagini, è ospite con Bastian Muller dell'amica Ughetta Di Carlo, giornalista e inviata Rai.

Le istantanee della Blasi di questa estate mostrano una donna sorridente, sensuale, felice. Poche sere fa al Phi Beach, locale di tendenza di Arzachena, ha sfoggiato una tutina super aderente di Saint Laurent che ha deliziato una parte dei follower, scatenando le critiche degli altri.

Può una mamma sentirsi anche sexy, dopo che il marito le ha preferito un'altra donna? Il dibattito è aperto. Per Ilary Blasi sono lontani i tempi delle estati a Sabaudia in famiglia con Francesco Totti. Si rivedranno in tribunale, a settembre, per parlare della separazione. […]

francesco totti e noemi bocchi foto di diva e donna 1

Nessuna intervista confessione, nemmeno dalle amiche Silvia Toffanin e Francesca Fagnani. Forse per non rendere pubblici i propri sentimenti, forse perché dopo l'uscita di Totti al Corriere non c "era altro da aggiungere. Il rapporto con Bastian è cresciuto giorno dopo giorno. Non sappiamo se lei stia imparando il tedesco o lui l'italiano, per ora l'inglese li aiuta a comunicare, oltre ai sorrisi, i baci, gli abbracci che Ilary non mostrava da anni.

Il suo rapporto con Totti era quello di una moglie, di una mamma, di una donna che mette la famiglia al primo posto. Poche effusioni in pubblico, solo scambi di battute. Poi le voci sulla separazione. Ilary ha dovuto affrontare due edizioni dell'Isola dei famosi con gli occhi puntati addosso, con quella solidarietà mista a curiosità che accompagnava ogni mezza parola sull'argomento. […]

