Estratto dell'articolo di P. Sa. Per il "Corriere della Sera"

La Thailandia non ha ancora un governo a oltre due mesi dal voto. Ma nel Paese non si parla dello stallo politico (che avvantaggia i militari del premier uscente Prayut Chan-ocha). Piuttosto, al centro della attenzione pubblica c’è il ritorno, dopo 27 anni di «esilio», di Vacharaesorn Vivacharawongse, 42 anni, il secondogenito del re Maha Vajiralongkorn.

Una visita inattesa e non annunciata: Vacharaesorn è figlio della seconda moglie del re, Sujarinee Vivacharawongse, ex attrice ripudiata in pubblico nel 1996 con l’accusa di «adulterio» cui era seguita la necessaria partenza verso gli Stati Uniti con tutti i figli dell’allora principe ereditario, esclusi ad ogni buon conto da titoli e prebende della famiglia reale. Soltanto una figlia di Sujarinee e Maha fu in seguito riaccolta a Palazzo con il titolo di principessa Sirivannavari Nariratana.

Il ritorno improvviso di Vacharaesorn ha sorpreso molti.

Accolto all’aeroporto di Bangkok da una folla di sostenitori che lo ha applaudito, l’uomo ha parlato con entusiasmo del suo viaggio: «Sono stato lontano per 27 anni. Essere qui adesso per me è come un sogno che si realizza».

[…] «Anche se sono stato all’estero per tutto questo tempo: ha detto ancora — non ho mai dimenticato che sono un thailandese, quanto la nostra cultura mi sia cara». Né il re né membri dello staff reale hanno commentato l’improvvisa visita […] tuttavia voci su un possibile problema nella «successione» hanno cominciato a circolare sui social del Paese del Sud-Est asiatico. Anche perché la primogenita di Maha, che è conosciuto come re Rama X, dallo scorso dicembre è ricoverata, in coma, dopo un improvviso malore seguito a un’infezione.

