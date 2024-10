11 ott 2024 10:42

PUSHER IN ERBA - ARRESTATO A NAPOLI UN 17ENNE CHE GESTIVA UN'ATTIVITÀ DI SPACCIO, CON TANTO DI REGISTRO PER I CONTI - I CARABINIERI HANNO TROVATO IN CASA DEL RAGAZZO, INCENSURATO, 118 GRAMMI DI HASHISH GIÀ DIVISI IN DOSI PER LA VENDITA, SOLDI E UN QUADERNO CON SOPRA…