USA, 'MOSCA HA USATO UN'ARMA CHIMICA CONTRO FORZE UCRAINE'

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 01 MAG - La Russia ha usato "un'arma chimica" contro le forze ucraine: lo ha reso noto il Dipartimento di Stato americano. Secondo il Dipartimento di Stato americano la Russia ha usato la cloropicrina contro le forze ucraine, in violazione della Convenzione sulle armi chimiche (Cwc). La Russia, ha aggiunto il Dipartimento in un comunicato, utilizza sostanze chimiche antisommossa come "metodo di guerra in Ucraina, di nuovo in violazione della Convenzione", aggiunge il testo.

MOSCA, 'SULLE ARMI CHIMICHE DAGLI USA ACCUSE INFONDATE'

(ANSA) - Le accuse del Dipartimento di Stato americano alla Russia di avere usato armi chimiche in Ucraina, in particolare la cloropicrina, sono "odiose e infondate". Lo ha affermato l'ambasciatore di Mosca a Washington, Anatoly Antonov, citato dall'agenzia Ria Novosti. La Russia ha a sua volta denunciato più volte l'uso di armi chimiche da parte delle forze ucraine.

CLOROPICRINA, L’ACCUSA USA: «LA RUSSIA HA USATO UN’ARMA CHIMICA VIETATA IN UCRAINA»

VLADIMIR PUTIN CON I SOLDATI RUSSI

Si chiama cloropicrina, scoperta nel 1848, è un liquido incolore mobile. Basta respirare per un minuto in un’atmosfera che ne contiene due grammi in un metro cubo di aria per morire. Il Dipartimento di Stato Usa afferma che la Russia l’ha usata contro le truppe ucraine. In violazione della Convenzione sulle armi chimiche. Mosca avrebbe anche utilizzato gas lacrimogeni del tipo in dotazione alle squadre antisommossa come strumento di guerriglia. Il Dipartimento ha anche annunciato sanzioni contro 300 società in Russia, Cina e altri paesi accusate di armare Mosca. «L’uso di tali sostanze chimiche non è un incidente isolato ed è probabilmente guidato dal desiderio delle forze russe di rimuovere le forze ucraine dalle posizioni fortificate e ottenere vantaggi tattici sul campo di battaglia», sostiene il Dipartimento.

Il divieto

La cloropicrina come agente soffocante è vietato dall’Organizzazione per la proibizioni delle armi chimiche ha sede a L’Aja. L’associazione monitora il rispetto della Convenzione sulle armi chimiche firmata nel 1993. L’esercito tedesco l’ha usata contro le truppe alleate durante la prima guerra mondiale. L’esercito ucraino aveva già detto che la Russia aveva intensificato l’uso illegale di questo tipo di armi durante la sua avanzata nell’Ucraina orientale. Secondo Kiev le forze russe hanno utilizzato granata caricate con gas. 500 soldati ucraini sono stati curati per l’esposizione a queste sostanze tossiche. […]

