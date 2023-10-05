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PUTIN BATTE UN COLPO PER DIMOSTRARE CHE LA GUERRA NON È FINITA - UN ATTACCO MISSILISTICO RUSSO HA UCCISO ALMENO 50 CIVILI NEL VILLAGGIO DI GROZA, NEL DISTRETTO DI KUPIANSK. TRA I MORTI C'È UN BAMBINO DI 6 ANNI - IL PRESIDENTE VOLODYMYR ZELENSKY, CHE È A GRANADA PER IL VERTICE DELLA COMUNITÀ POLITICA EUROPEA, HA CONDANNATO LA RUSSIA PER IL MASSACRO: "È UN ATTACCO TERRORISTICO DELIBERATO" - VIDEO-
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FLASH! – COME MAI NEGLI ULTIMI GIORNI L’EDITORIA CHE FA A CAPO AI POTERI FORTI (“ECONOMIST”, “BLOOMBERG”, “FINANCIAL TIMES”, “POLITICO”) SPARA CANNONATE CONTRO IL GOVERNO MELONI? SEMPLICE: ALLE BANCHE D’AFFARI E AI GROSSI FONDI D’INVESTIMENTO, LO STATALISMO DESTRORSO DEI FAZZOLARI (TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI BANCARI, DECRETO CAPITALI, ETC.) E’ PARI AL CROCIFISSO E AGLIO PER I VAMPIRI: INACCETTABILE. E ALLORA CANNONEGGIANO ATTRAVERSO I LORO MEZZI DI INFORMAZIONE E LO SPREAD PRENDE IL VOLO…
DAGOREPORT! – CON L’ACCORDO RAGGIUNTO SUI MIGRANTI, L’UNIONE EUROPEA TOGLIE ALLA DUCETTA LA SUA PRINCIPALE ARMA DI DISTRAZIONE DI MASSA. ORA “IO SO’ GIORGIA” (E TE CORCO) NON AVRÀ PIÙ ALIBI, E DOVRÀ PARLARE DELLA VERA EMERGENZA: LA CRISI ECONOMICA DEL PAESE (MES, FINANZIARIA, SPREAD, RATING, ETC.) – SALVINI E TAJANI NON ABBOCCANO AL COMPLOTTONE AGITATO DALLA DUCETTA, SUI "POTERI STORTI" CHE VOGLIONO UN GOVERNO TECNICO, E ORA LE LASCIANO IL CERINO IN MANO: VUOI FARE "QUI, COMANDO IO"? ED ORA STA A TE, NON AD ALTRI, INGURGITARE L'AMARO CALICE DELLA DEBOLEZZA ECONOMICA DI UN PAESE CHE HA SUL GROPPONE QUASI TREMILA MILIARDI DI DEBITO PUBBLICO E IN CASSA NON C'È UN EURO PER LA SANITÀ, LE PENSIONI E MOLTI DEI PROGETTI PROMESSI...
GIULIETTO E IL PULCINELLA A 5 STELLE: CONSULENTE PER SANARE I DANNI PRODOTTI DALLA SUA LEGGE! - L'ONOREVOLE MELONIANO GIULIO TREMONTI CHE IERI TUONAVA CONTRO ''LE TRUFFE DEL SUPERBONUS EDILIZIO" E OGGI ACCUSA DRAGHI DI NON AVERLO STOPPATO (“SE NON CI FOSSE STATO UN TIZIO CHE VOLEVA ANDARE AL QUIRINALE I CONTI ITALIANI STAREBBERO MEGLIO”), E' LO STESSO TREMONTI CHE HA ARRUOLATO COME CONSULENTE NEL SUO STUDIO TRIBUTARIO IL GRILLINO RICCARDO FRACCARO, EX SOTTOSEGRETARIO DEL GOVERNO CONTE E “PADRE” DEL SUPERBONUS E DELLA FAMIGERATA LEGGE PER LA CESSIONI DEI CREDITI D'IMPOSTA? - AVVISATE GIORGIA: IERI SERA AL RICEVIMENTO ALL’AMBASCIATA TEDESCA, CONTE E TREMONTI SI SONO APPARTATI 30 MINUTI A PARLARE FITTO FITTO… - LA PRECISAZIONE DI FRACCARO: "NON SONO STATO E NON SONO UN CONSULENTE DELLO STUDIO TREMONTI"
DAGOREPORT! LA VIA CRUCIS DI GIORGIA MELONI: SI COMINCIA IL 15 OTTOBRE, CON LE ELEZIONI POLACCHE E IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO DA PRESENTARE A BRUXELLES – POI C’È L’INFILATA DI GIUDIZI DELLE AGENZIE DI RATING: IL 20 OTTOBRE TOCCA A S&P, POI C’È FITCH (10 NOVEMBRE) E INFINE MOODY’S IL 17 NOVEMBRE. IN CASO DI DECLASSAMENTO, CI SAREBBERO EFFETTI DEVASTANTI SUI TITOLI DI STATO – LAST BUT NOT LEAST, IL 30 NOVEMBRE: È LA DATA ULTIMA PER RATIFICARE IL MES. AUGURI! - VIDEO
FLASH! – FERMI TUTTI: IL TAPPO DEL RADICAL-SCICCHISMO CON FILO DI PERLE E PUZZA SOTTO IL NASINO È SALTATO! INTERVISTATA AMOREVOLMENTE DA “LA REPUBBLICA”, MIUCCIA PRADA, LA SENSIBILE RIVOLUZIONARIA DELLA MODA, DALL’ALTO DELLA SUA AVVENENZA, COMUNICA A NOI COMUNI MORTALI: “IO NOTO SOLO SE QUALCUNO È PARTICOLARMENTE BELLO ED ELEGANTE. LA NORMALITÀ NON LA GUARDO E NON LA GIUDICO” (POI DICE CHE UNO SI BUTTA A DESTRA…)