PUTIN CERCA NUOVA CARNE DA CANNONE - IL GOVERNO RUSSO HA INNALZATO IL PERIODO DELLA COSCRIZIONE MILITARE DA 27 A 30 ANNI E HA APPROVATO UNA SERIE CHE RENDERANNO PIÙ DIFFICILE ELUDERE LA LEVA - CHI NON SI PRESENTA ALL’UFFICIO DI ARRUOLAMENTO MILITARE RISCHIA UNA MULTA (CHE PASSA DA 3 MILA A 30 MILA RUBLI) - CHI RICEVE LA "CARTOLINA" NON POTRÀ VIAGGIARE ALL'ESTERO E GLI AVVOCATI NON POTRANNO PIÙ DIFENDERE GLI OBIETTORI - NON SOLO: LA DUMA HA ANCHE APPROVATO UNA LEGGE CHE...

Estratto dell'articolo di Rosalba Castelletti per “la Repubblica”

reclutamento soldati in russia

La parola proibita compare a caratteri cubitali nientemeno che sulla prima pagina della Nezavisimaja Gazeta, “Giornale indipendente” di nome, filogovernativo di fatto: «Alla Duma sentono odore di grande guerra». […] la Camera bassa del Parlamento russo non solo ha innalzato il tetto del periodo della coscrizione militare da 27 a 30 anni, mantenendo il limite inferiore a 18 anni, ma ha approvato varie misure che renderanno più difficile eludere la leva.

a mosca cartelloni pubblicitari per il reclutamento militare

Solo per citarne alcune: multe decuplicate da 3mila a 30mila rubli per chi non si presenta all’ufficio di arruolamento militare, divieto di viaggiare all’estero per chi riceve la “cartolina” seppure nel nuovo formato elettronico, obbligo per istituti medici e scolastici di inviare le informazioni sui coscritti agli uffici di arruolamento militare, divieto per gli avvocati di difendere i renitenti.

CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO RUSSA

E, come se non bastasse, i deputati hanno approvato anche una legge che consentirà ai governatori regionali di creare le loro mini- Wagner statali, o “imprese unitarie statali militari” come sono state chiamate, i cui dipendenti saranno dotati di armi leggere e «assisteranno » il ministero degli Interni e l’Fsb nella protezione dei confini e nella lotta ai gruppi di sabotaggio e ricognizione. L’autore di tutti questi emendamenti, Andrej Kartapolov, generale in pensione a capo della Commissione Difesa della Duma, non sarebbe potuto essere più trasparente: «Questa legge — ha spiegato — è stata scritta per una grande guerra, per la mobilitazione generale ».

CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO RUSSA

È stato lui a ispirare il titolo di prima di Nezavisimaja aggiungendo: «E ora di questa grande guerra si sente già la puzza». È sempre più lampante: la Russia si prepara a un’offensiva a lungo termine in Ucraina e di conseguenza ragiona sul lungo periodo. La riforma sui nuovi limiti di età entrerà in vigore soltanto a partire dal prossimo anno: da allora il bacino delle potenziali reclute aumenterà di oltre due milioni[…]