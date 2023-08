PUTIN FA LA GUERRA AL SADOMASO – IN RUSSIA IL FESTIVAL BDSM È STATO INTERROTTO DALLA POLIZIA, CHE HA ARRESTATO GLI ORGANIZZATORI E INTIMATO AI 500 PARTECIPANTI DI ANDARE VIA DAL BOSCHETTO DOVE GIÀ SI PREPARAVANO FRUSTE E TUTE IN LATTICE – NEL PAESE CONTINUA LA CROCIATA PER LA FAMIGLIA TRADIZIONALE E A PAGARE IL PREZZO PIÙ ALTO E' LA COMUNITA' "QUEER" – STRANO CHE A FARE LA BATTAGLIA SIA PROPRIO IL DIVORZIATO PUTIN CHE NON PROFERISCE PAROLA SULLA SUA VITA PRIVATA DA "PECCATORE"

Estratto dell’articolo di Anna Zafesova per “La Stampa”

putin in versione sadomaso

Come ogni estate ormai da 13 anni, si preparavano al loro raduno nel boschetto di Orekhovo-Zuevo, appendendo tra gli alberi gli attrezzi – fruste, corde, manette e tute di lattice – e montando le tende per dibattiti e feste dove sperimentare tutte le sfumature di grigio. Ma il festival Bdsm è stato interrotto dalla polizia, che ha arrestato gli organizzatori e intimato ai 500 partecipanti di andarsene. […] «La Russia difende la famiglia nel suo senso tradizionale», ha annunciato Gennady Panin, il deputato di Russia Unita che ha guidato la crociata contro gli adepti del Bdsm.

bdsm 1

Finora, almeno ufficialmente, a ricadere nel reato erano soltanto le persone Lgbt, e soltanto per la «propaganda dei rapporti sessuali non tradizionali», formalmente, le leggi volute dal Cremlino non proibiscono di praticare l'omosessualità.

Ma la regola universale delle dittature stabilisce che la repressione non può che espandersi, colpendo per primi i "queer", gli strani, quelli che non si allineano a quei «valori tradizionali» che Vladimir Putin menziona ormai in ogni suo discorso.

vladimir putin

[…] E se gli amanti della frusta, almeno per il momento, saranno soltanto costretti a nascondersi in case e club privati, per le persone transgender la nuova legge che proibisce il cambio di sesso sta diventando una tragedia. I medici ora non solo non possono prescrivere né interventi chirurgici, né terapie ormonali, ma hanno paura perfino di consultare i loro pazienti, per non ricadere sotto la legge sulla "propaganda", che proibisce di dichiarare normali i rapporti omosessuali.

bdsm 5

[…]

Nella nuova ideologia del Cremlino, essere "pervertiti" e oppositori è praticamente la stessa cosa, e non a caso Putin ha esaltato i "valori tradizionali" al vertice Russia-Africa. La Russia non ha ancora introdotto la pena di morte per i gay, a differenza di alcune dittature africane, ma si sta avvicinando a un altro suo alleato, l'Iran, nel punire i comportamenti privati dei cittadini.

vladimir putin summit russia africa 2023 1

Pochi giorni fa, in Cecenia è stata annunciata una nuova regola: i minori dei 30 anni potranno ottenere il passaporto per l'estero soltanto dietro consenso dei genitori. Una misura chiaramente rivolta contro gli omosessuali che stanno scappando dalle torture di Ramzan Kadyrov.

[…] Ma anche chi si considera "normale" non è al sicuro: il ministero della Sanità ha annunciato il progetto di limitare l'accesso alla pillola abortiva e a quella del giorno dopo. […]

vladimir putin in un campo di grano immagine creata con midjourney 3 PUTIN RUSSIA GAY PUTIN RUSSIA GAY guida ai gay in russia 1 bdsm 22 bdsm 1 bdsm 20 bdsm 3 VLADIMIR PUTIN PAGLIACCIO - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY