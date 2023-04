PUTIN GIOCA AL GATTO COL "TOBOL" - LA RUSSIA HA SPERIMENTATO UN SUO SISTEMA DI GUERRA ELETTRONICA, DENOMINATO TOBOL, PER CERCARE DI INTERROMPERE LE TRASMISSIONI DI STARLINK IN UCRAINA - IL TENTATIVO DELLA RUSSIA DI SABOTARE L'ACCESSO A INTERNET DA PARTE DELLE FORZE UCRAINE PRENDENDO DI MIRA IL SISTEMA SATELLITARE STARLINK CHE ELON MUSK HA FORNITO A KIEV ALL'INIZIO DELLA GUERRA "SEMBRA ESSERE PIÙ AVANZATO DI QUANTO SI SAPESSE", SCRIVE IL WASHINGTON POST…

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Mosca ha sperimentato per mesi un suo sistema di guerra elettronica, denominato Tobol, per cercare di interrompere le trasmissioni di Starlink in Ucraina: è quanto emerge da un rapporto segreto dell'intelligence statunitense ottenuto dal Washington Post (Wp). Il tentativo della Russia di sabotare l'accesso a Internet da parte delle forze ucraine prendendo di mira il sistema satellitare Starlink che il miliardario Elon Musk ha fornito a Kiev fin dai primi giorni della guerra "sembra essere più avanzato di quanto si sapesse", scrive il quotidiano statunitense.

Il documento, che fa parte di una serie di carte top secret trapelate online attraverso la piattaforma di messaggistica Discord e risale al mese scorso, non indica però se i test della Russia abbiano avuto successo o meno. Tuttavia, la scoperta dell'intelligence è comunque sorprendente, sottolinea il Washington Post, in quanto sembra confermare ciò che gli esperti avevano ipotizzato in precedenza: ovvero che un programma apparentemente progettato per proteggere i satelliti del Cremlino può essere usato anche per attaccare quelli dei suoi avversari.

SpaceX, la società proprietaria di Starlink, non ha voluto rilasciare commenti. La scorsa primavera, Musk aveva commentato i tentativi del Cremlino di colpire la sua tecnologia, scrivendo su Twitter a maggio che i russi stavano presumibilmente intensificando i loro sforzi per attaccare Starlink.