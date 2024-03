PUTIN HA COLPITO MICROSOFT! – HACKER LEGATI A MOSCA SONO RIUSCITI A RUBARE IL CODICE SORGENTE DI PROGRAMMI DEL COLOSSO DELL’INFORMATICA, DOPO ESSERE RIUSCITI A ENTRARE NEGLI ACCOUNT MAIL DI ALCUNI DIRIGENTI DELLA COMPAGNIA – MICROSOFT FA SAPERE CHE L'ATTACCO È ANCORA IN CORSO: “GLI HACKER STANNO CERCANDO DI USARE SEGRETI DI DIVERSO TIPO CHE HANNO TROVATO PER…”

(Adnkronos) - Hacker legati a Mosca sono riusciti a rubare codice sorgente di programmi Microsoft dopo essere riusciti a entrare - e la notizia era stata data nei mesi scorsi - negli account mail di alcuni dirigenti della compagnia in quello che era stato definito l'attacco SolarWinds, denuncia la stessa Microsoft. L'attacco è ancora in corso.

"Nelle ultime settimane, abbiamo raccolto prove che l'hacker Midnight Blizzard (o Nobelium) sta usando informazioni che erano state prese dai nostri sistemi mail corporate per ottenere, o cercare di ottenere, accesso non autorizzato, fra cui l'accesso ad alcuni magazzini di codici sorgente della compagnia e sistemi interni. A ora non abbiamo trovato prove che i sistemi di interfaccia con i clienti in ambiente Microsoft siano stati compromessi", ha spiegato l'azienda in un post. Non è chiaro quali siano i codice sorgenti a cui gli hacker hanno avuto accesso ma gli hacker stanno cercando di usare "segreti di diverso tipo che ha trovato" per cercare ulteriori violazioni dell'azienda e potenzialmente per i suoi clienti.

"Alcuni di questi segreti erano stati condivisi da clienti e Microsoft in email e mano a mano che lo scopriamo nelle nostre mail esfiltrate, stiamo contattando questi clienti per assisterli nell'adottare misure di mitigazione".

