PUTIN HA UN CONCETTO TUTTO SUO DI LIBERTÀ DI STAMPA: SPEDISCE I GIORNALISTI DISSIDENTI IN GALERA! - VLADIMIR KARA-MURZA, CHE HA UN DOPPIO PASSAPORTO RUSSO E BRITANNICO, È STATO CONDANNATO A 25 ANNI DI CARCERE PER TRADIMENTO: CONSIDERATO UN AGENTE STRANIERO, ORA FINIRÀ IN UNA COLONIA PENALE – LONDRA CONVOCA L’AMBASCIATORE RUSSO, GLI USA: “È UNA CAMPAGNA DI REPRESSIONE”

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

vladimir kara murza 2

In Russia il tribunale di Mosca ha condannato il dissidente Kara-Murza a 25 anni di prigione. […] Kara-Murza cittadino con passaporto russo e britannico è un noto dissidente politico di Vladimir Putin ed è stato condannato con l'accusa di alto tradimento. L'Onu ne ha già chiesto il rilascio immediato.

Il tribunale ha condannato Vladimir Kara-Murza a 25 anni di carcere per tradimento, diffusione pubblica di false informazioni sull'esercito e per aver svolto attività per conto di un'organizzazione illegale in Russia. Riconosciuto come agente straniero nella Federazione Russa, Kara-Murza sconterà la sua pena in una colonia penale.

vladimir kara murza 3

Londra convoca l'ambasciatore russo su Kara-Murza

Il governo britannico ha convocato l'ambasciatore russo dopo la condanna di Kara-Murza. "La mancanza d'impegno della Russia nella protezione dei diritti umani fondamentali, inclusa la libertà di espressione, è allarmante", ha affermato il ministro degli Esteri britannico James Cleverly in una dichiarazione, riportata dal Guardian. "Continuiamo a sollecitare la Russia ad aderire ai suoi obblighi internazionali, compreso il diritto di Vladimir Kara-Murza a un'assistenza sanitaria adeguata".

Gli Usa: è repressione

vladimir putin nella cattedrale di mosca pasqua ortodossa 2023 1

Gli Stati Uniti hanno attaccato la Russia per la condanna dell'oppositore del Cremlino. "E' una campagna di repressione", ha detto l'amministrazione Biden. […]

Vladimir Kara-Murza è in carcere dall'aprile del 2022. Inizialmente, era stato accusato di "diffondere pubblicamente informazioni consapevolmente false". Secondo l'inchiesta, durante un discorso negli Stati Uniti, ha accusato le forze armate russe di utilizzare mezzi di guerra proibiti.

Successivamente, sono stati aperti altri due procedimenti contro di lui, che in ottobre sono stati riuniti in un unico dossier. Il caso di Vladimir Kara-Murza è il primo in Russia in cui è stato applicato il nuovo reato di tradimento.

Kara-Murza ai giudici: "Non rinnego nulla"

vladimir kara murza 1

Kara-Murza […] ha fatto pressioni su governi e istituzioni straniere per imporre sanzioni alla Russia e ai singoli cittadini russi per presunte violazioni dei diritti umani. "I criminali dovrebbero pentirsi di ciò che hanno fatto.

Io, invece, sono in prigione per le mie opinioni politiche. So anche che verrà il giorno in cui l'oscurità sul nostro Paese si dissiperà", ha dichiarato Kara-Murza. In un discorso finale alla corte la scorsa settimana, Kara-Murza ha assunto un tono di sfida, ha rifiutato di chiedere alla corte di assolverlo e ha detto di sostenere tutto ciò che aveva detto.

vladimir kara murza 3

"Incolpo me stesso solo per una cosa - ha detto Kara-Murza, 41 anni e tre figli -. Non sono riuscito a convincere abbastanza i miei compatrioti e i politici nei Paesi democratici del pericolo che l'attuale regime del Cremlino rappresenta per la Russia e per il mondo".

[…] La sentenza di Kara-Murza, osserva il Guardian, è la condanna più lunga mai inflitta a un oppositore politico di Vladimir Putin mentre il Cremlino intensifica ulteriormente la sua repressione del dissenso.

vladimir kara murza 1 vladimir kara murza 2