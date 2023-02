IL MILAN SI AGGIUDICA IL “DERBY DI BERLUSCONI: A MONZA, CONTRO LA NUOVA SQUADRA DEL CAV, FINISCE 1 A 0 PER I ROSSONERI. A PIOLI PER LA TERZA VOLTA CONSECUTIVA BASTA UN GOL PER SPUNTARLA. E RIMANERE IN ZONA CHAMPIONS – A SAN SIRO L’INTER VINCE 3-1 SULL’UDINESE CON GOL DI MKHITARYAN, LAUTARO E LUKAKU. MA “BIG ROM” DELUDE…