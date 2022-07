PUTIN HA IL TUBO DALLA PARTE DEL MANICO. A NOI RESTA SOLO IL RAZIONAMENTO! – SI COMINCIA: LA CITTÀ DI HANNOVER, IN GERMANIA, HA DECISO DI TOGLIERE L’ACQUA CALDA DA TUTTI GLI EDIFICI PUBBLICI. LE FONTANE SARANNO SPENTE, COSÌ COME LE LUCI NEI MUSIE E NEL MUNICIPIO. L’OBIETTIVO È RIDURRE I CONSUMI IN RISPOSTA ALLA “IMMINENTE” CARENZA DI GAS. CERTO, ANCHE LORO POTEVANO PENSARCI PRIMA: PRIMA SCHRODER, POI LA MERKEL HANNO RESO IL PAESE TOTALMENTE DIPENDENTE DA MOSCA. E ORA NE PAGANO LE CONSEGUENZE…

La Germania si prepara a un inverno difficile sul fronte dei consumi di gas e comincia ad adottare le prime misure di risparmio energetico.

La città di Hannover ha deciso di togliere l’acqua calda da tutti gli edifici pubblici: non sarà più disponibile per lavarsi le mani negli edifici pubblici o nelle docce di piscine, palazzetti dello sport e palestre. Anche le fontane pubbliche saranno spente per risparmiare energia e non ci saranno luci notturne nei principali edifici come il municipio e i musei. Il sindaco Belit Onay ha dichiarato che l’obiettivo è quello di ridurre il consumo energetico della città del 15%, in risposta a una «imminente carenza di gas» che rappresenta una sfida significativa per le grandi città.

Le regole si applicano anche al riscaldamento. Gli edifici pubblici non potranno essere riscaldati da aprile alla fine di settembre di ogni anno, e le temperature degli ambienti saranno limitate a un massimo di 20°C per il resto dell’anno - con alcune eccezioni.

Il governo tedesco ha confermato che la sovrattassa sui consumi di gas potrebbe essere molto più alta di quanto previsto in precedenza, per cercare di garantire che le società energetiche non vadano in bancarotta nei prossimi mesi. «Non possiamo ancora dire quanto costerà il gas a novembre, ma la notizia amara è che si tratta sicuramente di qualche centinaio di euro per famiglia», ha dichiarato il ministro dell’Economia Robert Habeck. Secondo alcune stime, l’imposta potrebbe costare alle famiglie 500 euro in più all’anno.

Berlino spegne le luci dei monumenti

Per rispondere alla crisi energetica e contribuire al risparmio il Senato di Berlino ha deciso di spegnere le illuminazioni di 200 tra monumenti e attrazioni della capitale tedesca. A partire da agosto le luci notturne saranno progressivamente spente per il Duomo, la Marienkirche, la Staatsoper, la Deutsche Oper, il castello di Charlottenburg e numerosi altri edifici, incluso lo stesso Rotes Rathaus, il palazzo del municipio. Pochi giorni fa, anche il presidente della repubblica federale, Frank-Walter Steinmeier, aveva annunciato lo spegnimento dell’illuminazione notturna della sua residenza berlinese nel castello di Bellevue (tranne che in occasione di visite di stato).

