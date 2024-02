PUTIN E JIHADISTI HANNO MESSO NEL MIRINO L’ITALIA. PAROLA DEGLI 007 – LA RELAZIONE ANNUALE DELL'INTELLIGENCE METTE IN GUARDIA SULLE “CAMPAGNE IBRIDE” PORTATE AVANTI DALLA RUSSIA PER COLPIRE E DESTABILIZZARE IL NOSTRO PAESE – IL DIRETTORE DEL DIS, ELISABETTA BELLONI: “CI SONO RISCHI DI INTERFERENZE PER LE ELEZIONI” - CON LA GUERRA GAZA SALE L'ALLERTA PER ATTENTATI DELLA JIHAD E DI LUPI SOLITARI: “IL COLOSSEO È CONSIDERATO OBIETTIVO DI CONQUISTA”

007, CAMPAGNA IBRIDA RUSSA CONTRO ITALIA, OCCHIO A ELEZIONI

elisabetta belloni foto di bacco (4)

(ANSA) - La Russia è l'attore più attivo in campagne ibride "in danno dell'Italia e dell'Occidente intero". Spionaggio, attacchi cyber, disinformazione, sfruttamento in chiave destabilizzante dei flussi migratori: questo l'arsenale usato, secondo la relazione annuale dell'intelligence presentata oggi. Mosca ha anche cercato di ostacolare le iniziative italiane ed europee di diversificazione energetica e di introduzione del price cap sul gas russo con propaganda "atta a inquinare l'informazione verso il grande pubblico circa l'andamento dei prezzi dell'energia". Attenzione dell'intelligence ora ai prossimi eventi che catalizzeranno campagne disinformative: le elezioni europee di giugno, la presidenza italiana del G7, l'uscita dalla Via della seta.

BELLONI, 76 PAESI AL VOTO NEL 2024, RISCHI INTERFERENZE

vladimir putin

(ANSA) - "Nel 2024 76 Paesi del mondo, pari alla metà della popolazione mondiale, andrà al voto e ci sono rischi di interferenze e condizionamenti dei processi elettorali attraverso la minaccia ibrida". Così il direttore del Dis, Elisabetta Belloni, alla presentazione della relazione annuale dell'intelligence.

007, CALANO AIUTI MILITARI A UCRAINA, CRESCONO A RUSSIA

(ANSA) - Il sostegno dei Paesi occidentali all'Ucraina, fondamentale per la prosecuzione dello sforzo militare di Kiev, è continuato durante tutto il 2023, pur registrando un importante calo rispetto all'anno precedente. A fine anno l'aiuto militare complessivamente stanziato dai Paesi europei superava, per la prima volta, quello offerto dagli Usa. Dall'altro lato, è in aumento il sostegno che attori terzi offrono alla base industriale militare russa. La Cina ha probabilmente fornito a Mosca alcune tecnologie duali, mentre . altri Paesi hanno invece offerto un supporto militare diretto: l'Iran i droni, la Corea del Nord munizionamento. Lo evidenzia la relazione annuale dell'intelligence presentata oggi.

TERRORISTI DI HAMAS SFONDANO IL CONFINE TRA LA STRISCIA DI GAZA E ISRAELE

007, GUERRA DI GAZA HA INNESCATO UN'ALLEANZA ANTI-OCCIDENTALE

(ANSA) - Nell'ultima parte del 2023 si è registrato "un deciso innalzamento delle tensioni in contesti in cui la crisi di Gaza ha rappresentato un fattore di innesco per l'avvio di attività potenzialmente destabilizzanti condotte da attori locali riconducibili al cosiddetto 'Asse della Resistenza', un'alleanza informale che unisce sul piano strategico diverse realtà del quadrante - Iran, Hezbollah libanesi, Houthi yemeniti, milizie sciite in Iraq e Siria, gruppi sunniti palestinesi - in una connotazione anti-israeliana e anti-occidentale". Lo evidenzia la relazione annuale dell'intelligence presentata oggi

007, COLOSSEO OBIETTIVO DI CONQUISTA DELLA JIHAD

JIHADISTI DELL ISIS

(ANSA) - "L'Italia si è confermata potenziale bersaglio per la sua centralità nel mondo cristiano, il suo impegno nella Coalizione anti- Daesh e la presenza di luoghi simbolo della storia occidentale come il Colosseo che continua a essere considerato, dalla retorica d'area, obiettivo di conquista privilegiato nel cuore dell'Europa 'miscredente'". Lo segnala la relazione annuale dell'intelligence presentata oggi. Ad esempio, dopo l'incendio di una copia del Corano a Stoccolma lo scorso 28 giugno, media center pro-Daesh hanno diffuso una locandina che riportava l'immagine di un mujaheddin con il volto travisato, alle cui spalle era raffigurato il Colosseo con la bandiera della Svezia e l'hashtag in lingua araba "bruciare le copie del Corano e bombardare le moschee".

L'intelligence ha mantenuto alta l'attenzione informativa sui foreign fighters che a suo tempo hanno raggiunto teatri di guerra. Nel 2023, sono aumentati a 149 (di cui 39 rientrati) quelli a vario titolo connessi con l'Italia. Sono inoltre stati espulsi 77 soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza nazionale, di cui 42 tunisini. Una curiosità: tra i rimpatriati figura anche un estremista di destra australiano.

007, DAGLI ANTAGONISTI CORTEI E PROPAGANDA ANTI-SIONISTA

jihadisti

(ANSA) - Il movimento antagonista è attivo nella promozione di cortei e presidi, ma anche iniziative di propaganda e controinformazione in chiave 'antisionista', nel più ampio quadro della campagna denominata "Boicotta, Disinvesti, Sanziona" (BDS), volta a orientare l'opinione pubblica verso forme di pressione contro Israele. Lo evidenzia la relazione annuale dell'intelligence presentata oggi.

I diversi scenari di crisi internazionali, si legge nella relazione, hanno influenzato anche l'eterogeneo mondo antagonista che, partendo dal tema della guerra, ha riproposto strategie di convergenza di temi e istanze, in un rinnovato tentativo di ampliamento e di compattezza del fronte del dissenso. Gli attivisti hanno dunque cercato di serrare i ranghi facendo perno, sia a livello propagandistico che di piazza.

Nuove minacce Isis via Twitter, bandiera sul Colosseo

007, CON GUERRA GAZA AUMENTA RISCHIO JIHAD E LUPI SOLITARI

(ANSA) - La guerra israelo-palestinese ha innescato una "rivitalizzazione della propaganda jihadista, non solo in chiave antisionista, ma anche tesa a rilanciare lo scontro tra Islam e Occidente, nell'intento di proiettare la minaccia oltre i confini del teatro del conflitto". E' dunque "concreto" il rischio che la crisi possa costituire "una cassa di risonanza per il messaggio jihadista, non solo andando a incidere sui processi di radicalizzazione, ma potendo anche fungere da innesco di potenziali lupi solitari stanziati in Europa, inducendoli a passare all'azione". Lo evidenzia la relazione annuale dell'intelligence presentata oggi.

007, L'ESTREMA DESTRA CERCA ACCREDITAMENTO POLITICO

elisabetta belloni foto di bacco (2)

(ANSA) - L'area dell'estrema destra "ha continuato a impegnarsi nel tentativo di aumentare visibilità e seguito per le formazioni più strutturate, anche in un'ottica di accreditamento politico in vista di future tornate elettorali locali". Lo evidenzia la relazione annuale dell'intelligence presentata oggi.

"I temi maggiormente all'attenzione - rilevano gli 007 - sono stati l'incremento delle spese energetiche, il carovita e, più in particolare, le posizioni dell'Esecutivo sui teatri di crisi esteri ritenute, dalla narrativa di settore, espressione degli interessi della Nato, della Ue e dell''imperialismo statunitense'". In linea con queste invettive, l'intelligence ha rilevato "un significativo attivismo in vari Paesi europei teso a incrementare le relazioni con formazioni ultranazionaliste del Vecchio Continente, con l'intento di mettere insieme un 'fronte politico internazionale' di chiara impronta anti-atlantista e filo-russa".

Sul piano delle strategie di proselitismo, l'estrema destra ha poi mostrato un rinnovato interesse nei confronti di alcune tifoserie organizzate, politicamente orientate e di ambienti della militanza studentesca.

ISIS - FOTO SCATTATA DAVANTI AL COLOSSEO