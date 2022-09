13 set 2022 17:10

PUTIN? KAPUT! – CONTINUA A CRESCERE IL NUMERO DI RICHIESTE DI DIMISSIONI FIRMATE DAI DEPUTATI LOCALI DI MOSCA E SAN PIETROBURGO. ORMAI SONO 50 E NON VANNO SOTTOVALUTATE: PER “MAD VLAD” È SOLO QUESTIONE DI TEMPO. SE ANCHE LE ELITE, CHE HANNO CAMPATO PER ANNI GRAZIE A LUI, LO ABBANDONANO, A CAUSA DELLE SANZIONI CHE INIZIANO A MORDERE, LO ZAR È DAVVERO FINITO – IL COMMENTO DEL SITO AMERICANO “THE HILL”: “ANCHE UN DITTATORE HA BISOGNO DI ESSERE CONSIDERATO LEGITTIMO PER RIMANERE AL POTERE. IL MALCONTENTO POPOLARE PUÒ SOLO AUMENTARE. UN'ESPLOSIONE SOCIALE POTREBBE ESSERE INEVITABILE. QUALUNQUE SIA LO SCENARIO, LA FINE DI PUTIN È SICURAMENTE VICINA”