18 feb 2024 18:20

PUTIN METTE NEL MIRINO GIULIA SCHIFF: NELLA BLACK LIST DI "MAD VLAD", TRA OLTRE 96MILA RICERCATI INTERNAZIONALI, C'E' ANCHE L'EX ALLIEVA UFFICIALE DELL'AERONAUTICA ITALIANA ANDATA A COMBATTERE AL FRONTE IN UCRAINA - LEI, PERO' NON È PREOCCUPATA: "CONOSCEVO UN’ALTRA LISTA IN CUI C’È ANCHE IL MIO NOME. MI VENIVA CHIESTO DI PRESENTARMI ALLE AUTORITÀ DI MOSCA E PENTIRMI” - IN ITALIA SCHIFF MANDO' A PROCESSO OTTO SERGENTI ACCUSANDOLI DI NONNISMO...