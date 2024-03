PUTIN NON MOLLA L'UCRAINA? E LA NATO SPOSTA I MISSILI PIÙ VICINO AI CONFINI DELLA RUSSIA – I PAESI DELL’ALLEANZA ATLANTICA STANNO IMPLEMENTANDO UN MODELLO DI DIFESA AEREA A ROTAZIONE, CON BASE IN LITUANIA, PER VENIRE INCONTRO AI TIMORI DEGLI STATI BALTICI CHE HANNO CHIESTO DI POTENZIARE LE DIFESA DELL’EUROPA NELLA REGIONE - IL SERVIZIO DI INTELLIGENCE ESTERO DELL'ESTONIA HA AFFERMATO CHE LA RUSSIA SI STA PREPARANDO PER UNA GUERRA CONTRO I PAESI NATO ENTRO I PROSSIMI 10 ANNI…

I paesi della NATO stanno implementando un modello di difesa aerea a rotazione, stazionato in Lituania, in risposta alle richieste degli Stati baltici di potenziare le capacità di difesa dell’Europa nella regione.

Secondo il ministro della Difesa lituano Arvydas Anušauskas, che giovedì ha parlato del modello di difesa in una conferenza stampa, i sistemi di difesa saranno operativi nel suo paese entro la fine dell'anno. I paesi della NATO hanno concordato di creare un sistema di rotazione – in cui i paesi alleati avrebbero schierato sistemi di difesa aerea negli stati baltici per un periodo di tempo – durante il vertice NATO di Vilnius in estate.

Anušauskas non ha precisato quali paesi occidentali sono coinvolti nella prima fase di installazione delle difese aeree in Lituania, ma ha detto che l'equipaggiamento comprende i sistemi missilistici terra-aria Patriot. Il funzionario della difesa ha detto ai giornalisti che i Patriots erano stati forniti da un alleato europeo, non dagli Stati Uniti.

"L'aspettativa è che questo principio non sia una cosa una tantum per diversi mesi ma copra tutti i nostri mesi di calendario e aumenti significativamente le nostre capacità di difesa aerea", ha detto Anušauskas, citato dalla Radio e televisione nazionale lituana.

Venerdì Newsweek ha contattato via e-mail l'ufficio stampa della NATO per ulteriori informazioni. Diversi paesi europei hanno espresso preoccupazione sul fatto che la guerra della Russia contro l’Ucraina potrebbe alla fine portare a un conflitto più ampio tra Mosca e la NATO. Negli ultimi mesi l’alleanza militare ha adottato diverse misure per rafforzare i suoi sistemi di difesa lungo il confine orientale, anche conducendo addestramenti in primavera per oltre 90.000 soldati provenienti da tutti i 32 Stati membri in paesi che condividono un confine con la Russia, come il Paesi baltici e Polonia.

Lituania, Lettonia ed Estonia sono stati alcuni dei membri della NATO che più insistentemente hanno esortato il blocco occidentale a prepararsi per la prossima offensiva della Russia nella regione. Il servizio di intelligence estero dell'Estonia, ad esempio, ha affermato che la Russia si sta preparando per la guerra contro i paesi della NATO entro i prossimi 10 anni.

Le tensioni tra Mosca e l’Occidente sono rimaste elevate durante tutta la guerra in Ucraina, che è stata inequivocabilmente sostenuta dai membri della NATO. Il presidente russo Vladimir Putin ha attribuito all’influenza dell’alleanza sul governo ucraino una delle ragioni per cui il suo paese è stato “costretto” alla guerra. Putin ha anche affermato che il conflitto che dura da più di due anni non potrà finire finché l’Ucraina non accetterà di rimanere neutrale.

Il Cremlino ha accusato l’Occidente di prolungare la guerra in Ucraina rafforzando le capacità militari di Kiev, avvertendo alla fine del mese scorso che la NATO avrebbe oltrepassato il limite se i membri alleati avessero inviato le proprie truppe a combattere in Ucraina. Sebbene nessuna nazione della NATO abbia indicato l’intenzione di farlo, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto ai giornalisti il mese scorso che “nulla dovrebbe essere escluso” nel tentativo di “impedire alla Russia di vincere questa guerra”.