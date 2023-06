15 giu 2023 18:31

PUTIN NON SA PIÙ DI CHI PUÒ FIDARSI – PRIGOZHIN SI RIBELLA A “MAD VLAD”. SECONDO L'INTELLIGENCE BRITANNICA, IL CAPO DELLA WAGNER NON INTENDE FIRMARE ALCUN CONTRATTO CON LA DIFESA RUSSA PER I SUOI MERCENARI, COME INVECE IMPOSTO DAL CREMLINO PER TUTTE LE FORZE ARMATE AUTONOME – L'ENNESIMO GESTO DI INSOFFERENZA DEL “CUOCO DI PUTIN” NEI CONFRONTI DEI VERTICI MILITARI DI MOSCA – VIDEO: PRIGOZHIN REGALA LA SUA MACCHINA ALLA MOGLIE DI UN SOLDATO MORTO IN UCRAINA