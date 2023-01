PUTIN NON SI FIDA NEMMENO DELLE FIGLIE – MARIA VORONTSOVA E EKATERINA TIKHONOVA, LE DUE DISCENDENTI UFFICIALI DI “MAD VLAD”, HANNO VISSUTO A LUNGO NEI “CUCULI”, LE CASE CHE UNA VOLTA ERANO DEL KGB E SONO POI PASSATE AI SERVIZI RUSSI –IN QUELLA DI NOVISNKY BOULEVARD VIVEVANO MARIA E IL MARITO JORRIT FAASSEN, CHE VENIVANO SORVEGLIATI 24 ORE SU 24 DAGLI AGENTI DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PRESIDENZIALE. EKATERINA INVECE…

È una delle storie più affascinanti della Guerra fredda che ritornano. Le case del Kgb. I «?????????», i “cuculi”. Il terribile servizio segreto sovietico possedeva centinaia di case, che dopo il crollo dell’Unione sovietica, sono passate al suo successore, l’Fsb, o al Fso, il servizio segreto che assicura la sicurezza del presidente della Russia, e in qualche caso al servizio estero, Svr. Ma c’è una casa speciale, più particolare delle altre, come ha scoperto Sergey Kanev per The Ins. Si trova in 25 di Novinsky Boulevard (ex Tchaikovsky Street), e la sua storia merita di essere raccontata perché ci porta dritti dai tempi di Breznev a Putin, con una continuità simbolica impressionante.

La casa in Tchaikovsky era uno posto di osservazione del KGB per controllare in particolare l'ambasciata statunitense. Ogni volta che un diplomatico americano si muoveva dalla sua ambasciata e si metteva in moto, veniva seguito e filmato, a partire dalla casa. Dal 1993 tutto questo fu fermato. In epoca Gorbaciov la casa divenne un triste posto di feste da Titanic che affonda. L'appartamento nei registri aveva il numero 151, ma in quell'edificio c’erano solo 51 appartamenti in tutto. Già il numero era speciale.

Poi nel 2010 c’è stata una lussuosa ristrutturazione, che non passò inosservata, e ora si sa chi erano i nuovi inquilini: la figlia maggiore di Putin, Maria Vorontsova, e il marito olandese Jorrit Faassen. Si sa anche che i due parlavano tra loro in inglese, e che – perfetta nemesi della storia – erano sorvegliati 24 ore su 24 da agenti del Servizio di sicurezza presidenziale. Cioè il servizio personale per la sicurezza del padre di Maria, Vladimir Vladimirovich Putin.

The Ins ha scoperto che in un altro dei “cuculi”, al 17/25 di via Mosfilmovskaya, viveva la figlia minore di Putin, Ekaterina Tikhonova, prima di decidere di andar via dopo una serie di strani furti con scasso, e per problemi che sarebbero stati dovuti a vicini di casa tossicodipendenti. Secondo un rumor raccolto dalla rivista russa, in un’altra casa, al numero 8 di Berezhkovskaya Embankment, sarebbe stato ospitato e nascosto per un po’ l’ex consulente della NSA Edward Snowden. La cosa è stata smentita dalle autorità russe. […]

