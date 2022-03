PUTIN NEL PANTANO - GLI UCRAINI SI SONO RIPRESI QUASI TUTTA LA CITTÀ DI IRPIN, ALLA PERIFERIA DI KIEV - SECONDO IL “WALL STREET JOURNAL”, I SOLDATI RUSSI MORTI, FERITI, PRIGIONIERI O DISPERSI POTREBBERO ESSERE ADDIRITTURA 40MILA - LA NATO ANNUNCIA CHE RAFFORZERÀ LA SUA PRESENZA NEL SUO LATO ORIENTALE: “SE MOSCA USA ARMI CHIMICHE CI SARANNO PESANTI CONSEGUENZE” - LA POLONIA ESPELLE 45 DIPLOMATICI: “ERANO SPIE RUSSE”

soldato ucraino

NATO, RAFFORZEREMO LA NOSTRA PRESENZA SUL LATO EST

(ANSA) - "Domani i leader prenderanno la decisione di rafforzare ulteriormente la presenza della Nato nel suo lato orientale". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg.

"Ci sono ora centinaia di migliaia di truppe alleate in allerta in tutta l'Alleanza. Circa 100mila truppe statunitensi in Europa. E 40mila forze sotto il comando diretto della Nato, soprattutto nella parte orientale dell'alleanza. Il tutto sostenuto da una grande potenza aerea e navale, compresi cinque gruppi d'attacco di portaerei nel Nord e nel Mediterraneo", ha detto Stoltenberg.

jens stoltenberg della nato

"Mi aspetto che i leader siano d'accordo nel rafforzare la posizione della Nato in tutti i campi, con importanti aumenti delle nostre forze nella parte orientale dell'Alleanza. A terra, in aria e in mare. Il primo passo è il dispiegamento di quattro nuovi gruppi tattici Nato. In Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia. Insieme alle nostre forze esistenti nei paesi baltici e in Polonia, questo significa che avremo otto battaglioni multinazionali della Nato lungo tutto il fianco orientale. Dal Baltico al Mar Nero", ha precisato.

soldati ucraini

NATO, SE MOSCA USA ARMI CHIMICHE PESANTI CONSEGUENZE

(ANSA) - "La Nato darà ulteriore sostegno a Ucraina per quanto riguarda la difesa da attacchi cyber ed equipaggiamento contro armi chimiche, biologiche e nucleari". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg. "L'uso di armi chimiche da parte della Russia cambierebbe la natura del conflitto e avrebbe enormi conseguenze", ha aggiunto.

carro armato russo distrutto in ucraina

UCRAINA: "MOSCA HA USATO BOMBE AL FOSFORO". KIEV: 'RIPRESA IRPIN'. PUTIN: "NIENTE DOLLARI/EURO PER IL GAS"

Da www.ansa.it

Mentre si combatte ormai all'interno di Mariupol, nel ventottesimo giorno di guerra, torna nello scambio di accuse lo spettro delle armi chimiche e la minaccia del nucleare. E l'Ucraina chiede alla Nato di inviare "missili a medio raggio", perché "non possiamo vincere una guerra senza armi offensive".

Vitali Klitschko

Quasi tutta la città di Irpin, alla periferia nordoccidentale di Kiev, - fa sapere, però, il sindaco di Kiev citato dalla Bbc - è tornata in mani ucraine. Vitalij Klitshcko afferma che la controffensiva ha respinto l'attacco russo anche a Makariv, altra località a una settantina di chilometri a ovest della capitale.

L'esercito ucraino ha "distrutto il piano per circondare Kiev", ha aggiunto Klitshcko. E secondo iil Wall street Journal che cita un alto dirigente della Nato potrebbe arrivare a 40mila il numero di soldati russi morti, feriti, presi prigionieri o dispersi nella guerra in Ucraina.

Gli analisti dell'Alleanza sono arrivati a questa cifra usando le medie statistiche degli ultimi conflitti, secondo cui per ogni morto ci sono circa tre feriti. La Nato stima che siano morti finora tra i 7.000 e i 15.000 militari russi.

guerra in ucraina 5

Continua intanto la guerra economica tra Russia e Occidente con un riferimento particolare all'energia. Putin ha detto che la Russia non accetterà più pagamenti in dollari ed euro per il suo gas consegnato in Europa, ma accetterà solo rubli.

La questione delle possibilità di nuove sanzioni alla Russia, che comprendano anche petrolio e gas, sarà al centro della girandola di incontri diplomatici domani a Bruxelles dove sono previsti i vertici della Nato, del G7 e dell'Unione europea.

guerra in ucraina 3

LA MOSSA DI PUTIN - Intanto la Russia fa sapere che non accetterà più pagamenti in dollari ed euro per il suo gas consegnato in Europa, ma accetterà solo rubli. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. Un annuncio che provoca il calo delle Borse europee: Francoforte -1,3%, Madrid -1,4%, Parigi e Milano -1%, Londra -0,1%.

Dopo le parole di Putin il rublo ha registrato subito un miglioramento ed ora è sceso sotto quota 100 sul dollaro (98,8). La valuta russa resta comunque debole rispetto a periodo antecedente alla guerra in Ucrania quando scambiava a 75 sul biglietto verde. Il prezzo del gas in Europa registra un balzo del 34% per poi ritracciare a 125 euro (+27%) al Mwh, dopo la decisione di Putin.

vladimir putin elvira nabiullina

A Londra il prezzo sale a 298 penny al Mmbtu.Contro "prezzi elevati e volatili del gas", noi "proponiamo degli appalti comuni e delle regole più rigide per lo stoccaggio, perché invece di fare concorrenza l'uno con l'altro portando i prezzi verso l'alto, dobbiamo usare il nostro peso e cominciare ad acquistare gas insieme.

Come europei, non come 27 paesi membri diversi. Inoltre dovremmo utilizzare le nostre possibilità di stoccaggio in alcuni paesi membri per garantire le forniture ovunque nell'Unione".

guerra in ucraina 1

Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen al Pe. La pretesa di Putin di ricevere pagamenti del gas russo in rubli rappresenta una "violazione del contratto". Lo afferma il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck. "Ora discuteremo con i nostri partner europei su come reagire", ha aggiunto. La Germania importa il 55% del suo fabbisogno di gas naturale dalla Russia.

LA GUERRA CONTINUA - E' stato bombardato un ponte a Chernihiv, a 130 chilometri da Kiev, ritenuto cruciale per portare aiuti umanitari ed evacuare i civili. Lo riferisce The Kyiv Independent. Un raid aereo russo ha distrutto a Mariupol il museo intitolato al pittore Arkhip Kuindzhi, dove erano conservati i dipinti di numerosi artisti ucraini.

guerra in ucraina 2

Secondo la denuncia del consiglio comunale su Telegram, nell'edificio bombardato erano conservate circa duemila opere tra dipinti, sculture e altre creazioni artistiche. Konstantin Chernyavsky, presidente dell'Unione nazionale degli artisti dell'Ucraina, ha riferito ai media locali che tre noti quadri di Kuindzhi facevano parte della collezione del museo, ma non si trovavano nella struttura.

vladimir putin volodymyr zelensky

Le forze russe hanno sequestrato un convoglio umanitario di 11 autobus vuoti diretto a Mariupol per trarre in salvo gli ucraini in fuga dalla città ormai spettrale, facendo "prigionieri" gli autisti dei mezzi e diversi operatori dei servizi di emergenza: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia la manovra di Mosca poche ore dopo il suo discorso al Parlamento italiano e assicura che Kiev sta "facendo di tutto per liberare la nostra gente". Il presidente Zelensky esige il rilascio del convoglio.

bombardamenti su irpin

Nove corridoi umanitari sono stati concordati per oggi in Ucraina, ma non per uscire da Mariupol. La vice primo ministro dell'Ucraina, Iryna Vereshchuk fa sapere che non c'è accordo con la Russia per stabilire un corridoio sicuro dal cuore di Mariupol.

"Centomila persone - denuncia il presidente ucraino - sono rimaste intrappolate nella città in rovina di Mariupol, affrontando la fame sotto "costanti" bombardamenti russi". Zelensky ha rinnovato i suoi appelli affinché la Russia consenta corridoi umanitari sicuri, e ha detto che i civili stanno affrontando "condizioni disumane" in un assedio totale: senza cibo, né acqua, né medicine". Più di 7.000 persone sono fuggite dalla città nelle ultime 24 ore, ha detto.

Sale intanto ad almeno 977 il bilancio dei civili uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione da parte della Russia, tra cui 81 bambini. Lo indica l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani (Ohchr). I feriti sono invece 1.594, tra cui 108 bambini.

mariupol distrutta vista dal drone

SCAMBIO DI ACCUSE E LA MINACCIA DEL NUCLEARE - "La Russia ha usato bombe al fosforo bianco a Hostomel e Irpin", ha detto il sindaco di Irpin Oleksandr Markushin, citato da The Kyiv Independent. "Le forze russe hanno preso di mira le città satellite di Kiev con bombe al fosforo la notte del 22 marzo - ha affermato Markushin - L'uso di tali armi contro i civili è vietato dalle Convenzioni di Ginevra".

soldato ucraino sulla spiaggia di odessa

Il vice capo della polizia di Kiev ha diffuso un video accusando la Russia di avere usato munizioni al fosforo contro la città di Kramatorsk, nell'est del Paese, riferisce The Independent. Dal canto suo il portavoce del Cremlino, Peskov, parla di "forti prove" che gli Usa hanno "sviluppato programmi di bio-laboratori" in Ucraina - una accusa già respinta da Washington - e precisa che Mosca utilizzerà le sue armi nucleari se vedrà "la sua stessa esistenza minacciata".

boris johnson jens stoltenberg

"Non è il modo in cui dovrebbe agire una potenza nucleare responsabile", commenta il Pentagono. L'ambasciatore ucraino in Italia dice che "usare le armi nucleari sarebbe tragico non solo per l'Ucraina ma per tutto il mondo", aggiungendo però che "non possiamo escludere niente in questa situazione".

mariupol distrutta vista dal drone

L'uso di armi chimiche da parte della Russia è una minaccia reale, ha detto il presidente americano Joe Biden prima di partire per il suo viaggio in Europa.

LE RELAZIONI DIPLOMATICHE, SALE LA TENSIONE - La Polonia sta espellendo "45 spie russe che si fingono diplomatici", ha annunciato il ministro dell'Interno polacco Mariusz Kaminski. "In modo assolutamente coerente e determinato, stiamo smantellando la rete dei servizi speciali russi nel nostro paese", ha detto su Twitter.

odessa prima e dopo

L'ambasciatore della Russia in Polonia, Sergei Andreev, ha detto che le accuse di spionaggio sono "infondate", e ha annunciato che la Russia si riserva il diritto di prendere misure di ritorsione. Le relazioni diplomatiche tra Varsavia e Mosca non sono state interrotte, ha aggiunto il diplomatico: "Le ambasciate rimangono, gli ambasciatori rimangono".

La Germania vuole fornire altri 2.000 lanciarazzi dell'esercito tedesco all'Ucraina. È quello che emerge da una richiesta avanzata dal ministero della Difesa al Consiglio di Sicurezza federale, secondo quanto scrive la Dpa. Gli Stati Uniti intanto non hanno imposto sanzioni su Roman Abramovich su richiesta di Volodymyr Zelensky: il presidente ucraino ha chiesto infatti a Joe Biden di attendere per le sanzioni in quanto l'oligarca potrebbe giocare un ruolo nel facilitare i negoziati di pace con la Russia. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.

mariupol distrutta vista dal drone.

L'APPELLO DEL PAPA, L'UCRAINA SPERA IN UNA SUA VISITA - Papa Francesco è tornato a parlare della guerra in Ucraina. L'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede assicura che "faremo il possibile per organizzare la visita di Papa Francesco a Kiev".

odessa prima e dopo