24 apr 2023 17:54

PUTIN S’È PORTATO LA GUERRA IN CASA: I VETERANI DELLA WAGNER SONO FUORI CONTROLLO – SONO TORNATI IN RUSSIA ALMENO 5MILA DEI 50MILA DETENUTI RECLUTATI DAL GRUPPO MERCENARIO DI PRIGOZHIN PER ANDARE AL FRONTE IN UCRAINA. E ORA SONO UOMINI LIBERI E VIVONO DA IMPUNITI, CON LA PROTEZIONE LEGALE DELL'ORGANIZZAZIONE MILITARE – TRA OMICIDI, RAPINE E VIOLENZE SESSUALI, STANNO TERRORIZZANDO IL PAESE…