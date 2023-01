PUTIN SA COME COMBATTERE LA GUERRA DELLE SPIE – L'ARRESTO DI “MISTER L”, UNA TALPA ARRUOLATA DAI RUSSI AI PIANI ALTI DEL “BND”, IL SERVIZIO SEGRETO FEDERALE TEDESCO, HA CREATO UNA SPACCATURA TRA L'INTELLIGENCE DI LONDRA E QUELLA DI BERLINO – IL “TRADITORE” HA SPIFFERATO A MOSCA INFORMAZIONI SENSIBILI CHE GLI ARRIVAVANO DAL CONTROSPIONAGGIO BRITANNICO E POTREBBE AVER PASSATO ANCHE DOCUMENTI DELLA NSA AMERICANA – A NOVEMBRE ERA STATA SCOPERTA UNA COPPIA DI SPIE DI PUTIN IN NORVEGIA...

Estratto dell'articolo di Marco Ventura per “Il Messaggero”

Lo strano caso di Mister L, la talpa arruolata dai russi ai piani alti del Bnd, il servizio segreto federale tedesco, rischia di creare una fattura in piena guerra tra l'intelligence britannica e quella di Berlino. A quanto riporta il Daily Telegraph che cita Erich Schmidt-Eenboom, massimo esperto dell'Intelligence tedesca, gli 007 di Londra sarebbero irritatissimi e pronti a chiudere i rubinetti degli scambi di informazioni coi cugini tedeschi.

Ma anche gli americani dell'NSA, la National Security Agency, faticano in questi giorni a trattare con gli alleati del Bnd. Tutto nasce dall'arresto di Carsten L., cognome top secret, comparso davanti a un giudice e subito internato, dopo che un servizio amico ha fatto una soffiata sul suo doppio gioco a favore dei russi. […]

Ma perché Mister L ha tradito? Si vocifera che sia caduto nella trappola da Guerra Fredda del Kompromat, dossier di materiali compromettenti e conseguente ricatto fondato su dettagli inconfessabili della vita privata. Un filone secondario d'indagine riguarda possibili affiliazioni politiche della talpa all'estrema destra: un pamphlet dell'Fdp sarebbe stato trovato in suo armadietto nel campo di calcio della squadra che allenava in Baviera.

L'imbarazzo deriva dal fatto che Mister L avrebbe passato ai russi informazioni che gli arrivavano dal britannico Government Communications Headquarters che si trova a Cheltenham e si occupa di controspionaggio delle comunicazioni. L'agente infedele avrebbe fatto trapelare dati sensibili relativi all'analisi di alcune intercettazioni, compromettendo la segretezza delle operazioni sul terreno. Il suo livello era tale da fargli avere accesso a fonti classificate delle intelligence alleate. In particolare, della NSA americana.

Non si tratta della prima falla. Nel 2019, un dissidente ceceno era stato giustiziato in un parco berlinese in pieno giorno, come se il russo Gru non avesse alcun timore di nascondere i propri delitti sul territorio tedesco. […]

Nell'aprile scorso, quindi a invasione dell'Ucraina cominciata, il governo tedesco era stato costretto a espellere 40 presunte spie del Cremlino. Già allora il capo del controspionaggio, Thomas Haldenwang, aveva avvertito che si era lontani dall'avere smascherato tutti gli agenti di Putin. Altre due presunte spie russe erano state scoperte al ministero dell'Economia tedesco.

Esattamente come ai tempi della Guerra Fredda, in prima linea nella guerra delle spie si trovano i Paesi scandinavi. In Svezia due fratelli, Peyman e Payman Kia, sono stati arrestati lo scorso novembre nella tranquilla periferia di Stoccolma per aver passato segreti al russo Gru per oltre un decennio.

La Norvegia, da parte sua, deve fronteggiare un altro tipo di spionaggio, riguardo allo sfruttamento delle risorse artiche, perché anche lì si combatte una guerra freddissima. Nella rete è caduto un professore di origini brasiliane dell'Università di Tromso. In marzo, anche l'Olanda ha espulso 17 diplomatici russi con l'accusa di spionaggio. E in giugno un altro tentativo di infiltrare la Corte penale internazionale che indaga sui crimini di guerra in Ucraina. […]

