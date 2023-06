PUTIN SI CONCEDE UN BAGNO DI FOLLA IN DAGHESTAN PER RISPONDERE ALL’ACCLAMAZIONE RICEVUTA DA PRIGOZHIN DURANTE IL SUO PASSAGGIO A ROSTOV-SUL-DON - “MAD VLAD”, CHE HA CONVOCATO AL CREMLINO I RESPONSABILI DEI PRINCIPALI MEDIA PER RICOSTRUIRE UNA NARRAZIONE SU DI SE’, E’ COSTRETTO A RIAVVICINARSI ALLA GENTE PER PUNTELLARE L’IMMAGINE DEL LEADER CALMO AMATO DALLA NAZIONE DOPO IL FALLITO AMMUTINAMENTO - LE PUNIZIONI AI “TRADITORI” POTREBBERO PASSARE DA SHOIGU, CHE NON VEDE L’ORA DI ELIMINARE LA FRONDA INTERNA…

Estratto dell’articolo di Marco Imarisio per il “Corriere della Sera”

DAGHESTAN - PUTIN BACIA UNA RAGAZZA SUA FAN

La giusta e abbondante distanza non esiste più. Nulla come il bagno di folla che Vladimir Putin si è concesso mercoledì sera a Derbent, la città più antica del Daghestan, spiega come anche lui sia stato obbligato a prendere atto dell’esistenza di una nuova situazione. Il presidente è sceso in una piazza […] concedendosi selfie e persino un bacio a una ragazza adorante […]

Non accadeva dal marzo del 2020 […] Negli ultimi tre anni, nessun contatto con persone casuali. I rari incontri ravvicinati con il popolo si sono sempre limitati a saluti con la mano fatti da lontano. Quelli che partecipavano a incontri personali con il leader passavano in isolamento non meno di una settimana. Anche i blogger militari, i cosiddetti voenkor, erano stati in quarantena prima di incontrare il presidente lo scorso 13 giugno. Martedì sera, invece, Ramzan Kadyrov ha pubblicato il suo selfie con Putin dopo il loro incontro al Cremlino.

BAGNO DI FOLLA PER VLADIMIR PUTIN A DERBENT - DAGHESTAN

Dopo l’insurrezione militare guidata da Evgenij Prigozhin, è cambiato molto, se non tutto. Questo improvviso riavvicinamento fisico alla sua gente è soltanto un primo passo verso la restaurazione dell’immagine dello zar, uscita scalfita dagli avvenimenti di sabato scorso. Gli applausi e le reciproche pacche sulle spalle di Derbent sembrano una risposta all’acclamazione ricevuta dal capo della Brigata Wagner durante il suo passaggio a Rostov-sul-Don. […]

In un articolo di Anton Troianovskij pubblicato dal New York Times si racconta di come i responsabili delle principali testate giornalistiche del Paese siano stati convocati al Cremlino dopo la rivolta militare […] testimonia delle necessità di imporre nuovamente la narrazione del leader calmo amato dall’intera nazione dopo il fallito ammutinamento.

BAGNO DI FOLLA PER VLADIMIR PUTIN A DERBENT - DAGHESTAN

Rispondendo a una domanda sui sondaggi che danno l’opinione pubblica della Russia sempre più favorevole a una fine delle ostilità in Ucraina, ieri Dmitry Peskov, portavoce di Putin, ha tagliato corto. «I dati in nostro possesso mostrano un sostegno dominante all’Operazione militare speciale e al nostro presidente». […] Ci sono anche alcuni conti da regolare. Poco importa se il generale Sergei Surovikin è stato davvero arrestato o solo interrogato e poi rimesso in libertà. Fine corsa, la sua carriera finisce qui. Non sarà l’unico a subire questa sorte, soprattutto tra gli apparati militari.

BAGNO DI FOLLA PER VLADIMIR PUTIN A DERBENT - DAGHESTAN

[…] ora ci sono altri giocatori in campo che hanno la propria agenda. Ad esempio, Sergei Shoigu, […] interessato a reprimere l’opposizione interna». Sono in molti a pensare che toccherà al ministro della Difesa fare le pulizie di casa […] L’altra ragione in base alla quale appaiono più probabili una serie di rimozioni e di declassamenti piuttosto che punizioni draconiane, è che la Russia sta entrando in campagna elettorale. All’inizio di settembre si vota in quasi tutte le regioni del Paese, nel marzo del 2024 ci saranno le presidenziali. […] Putin ha ogni interesse a conservare l’aura del padre buono e comprensivo, per avere un alto livello di sostegno, di legittimità e di affluenza. Se ci saranno purghe, saranno a rilascio lento.

vladimir putin in daghestan