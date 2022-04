PUTIN SI È EFFETTIVAMENTE CONCENTRATO SUL DONBASS, MA IL SUO METODO È SEMPRE LO STESSO: MASSACRARE I CIVILI - QUESTA MATTINA LA RUSSIA HA ATTACCATO LA STAZIONE FERROVIARIA DI KRAMATORSK, DOVE MIGLIAIA DI UCRAINI STAVANO ASPETTANDO IL TRENO PER FUGGIRE: IL BILANCIO PROVISORIO È DI OLTRE 30 MORTI E 100 FERITI - ZELENSKY: “I RUSSI DISUMANI NON ABBANDONANO I LORO METODI. NON AVENDO LA FORZA E IL CORAGGIO DI OPPORTI A NOI, STANNO CINICAMENTE DISTRUGGENDO LA POPOLAZIONE. È UN MALE CHE NON HA LIMITI. E SE NON VIENE PUNITO, NON SI FERMERÀ MAI” - VIDEO

strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 1

1 - ZELENSKY, A KRAMATORSK RUSSI DISUMANI, VANNO PUNITI

(ANSA) - "Gli occupanti hanno colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk Point U, dove migliaia di pacifici ucraini stavano aspettando di essere evacuati...

Circa 30 persone sono morte, circa 100 persone sono rimaste ferite in varia misura. Sul posto sono già presenti polizia e soccorritori.

I russi disumani non abbandonano i loro metodi. Non avendo la forza e il coraggio di opporsi a noi sul campo di battaglia, stanno cinicamente distruggendo la popolazione civile.

civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 4

Questo è un male che non ha limiti. E se non viene punito, non si fermerà mai". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram.

2 - UCRAINA, STRAGE DI CIVILI IN FUGA A KRAMATORSK: RAID SULLA STAZIONE FERROVIARIA, OLTRE 30 MORTI E 100 FERITI

Da www.open.online

VOLODYMYR ZELENSKY A BUCHA

La Russia ha lanciato un attacco aereo sul cavalcavia vicino alla stazione di Barvinkove, la ferrovia utilizzata per evacuare gli abitanti di Sloviansk e Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Il bilancio è di oltre 30 morti e 100 feriti.

Nei giorni scorsi molti filmati avevano mostrato la folla che si radunava intorno alla stazione per cercare di prendere il treno e scappare dalla città.

Il cronista di France Presse sul posto ha riferito di aver visto i corpi di almeno 20 persone in sacchi per cadaveri. Il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha detto che al momento dell’attacco migliaia di persone si trovavano nella stazione nella speranza di lasciare la città, minacciata da una grande offensiva russa.

civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 2

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato un post su Facebook con video e foto dell’attacco. Da parte sua, il quartier generale della difesa territoriale di Donetsk ha replicato dicendo che i missili che hanno colpito la stazione sono ucraini.

strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 12 volodymyr zelensky ai grammy VOLODYMYR ZELENSKY A BUCHA strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 11 kramatorsk 8 kramatorsk 9 strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 15 strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 14 strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 16 strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 9 strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 13 il post di zelensky sulla strage di kramatorsk strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 10 civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 6 civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 3 civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 7 civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 5