(ANSA) - Il bilancio dei soldati russi morti in Ucraina ha superato la soglia dei 50.000: il conteggio nel secondo anno di guerra è stato superiore di quasi il 25% rispetto al primo. L'aggiornamento è stato realizzato da Bbc Russia e dal gruppo di media indipendenti Mediazona.

Nel secondo anno di combattimenti sono morti più di 27.300 soldati russi. "Il bilancio complessivo è 8 volte superiore all'ammissione ufficiale di Mosca. È probabile che il numero sia molto più alto", scrive Bbc parlando di "strategia del tritacarne", ossia il modo in cui Mosca invia ondate di soldati ad avanzare senza sosta per cercare di logorare le forze ucraine. (ANSA).

2 – KIEV: "NOI ABBIAMO ALLEATI SOLO SULLA CARTA"

Estratto dell’artucolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

Il deputato del Texas Tom McClintock è appena uscito dalla riunione dei repubblicani. «Sono da sempre d'accordo a sostenere l'Ucraina», dice a La Stampa durante una pausa dei lavori in uno degli edifici del Congresso, il Cannon Building, prima di aggiungere che «il processo è complesso e che la conclusione non è scontata». Si riferisce al piano dello Speaker Mike Johnson di mettere al voto il supporto a Kiev.

Lunedì sera ha annunciato che la Camera si esprimerà anziché su un unico pacchetto - quello da 95 milioni votato in febbraio dal Senato e che comprende 60 milioni di dollari per l'Ucraina - su quattro leggi ad hoc: tre sono legate al sostegno a Ucraina, Israele e Taiwan, una quarta generalmente indicata "sicurezza nazionale" è un misto che comprende il tipo di finanziamenti a Kiev divisi fra prestiti e congelamento di asset russi; sanzioni all'Iran.

La Casa Bianca avrebbe preferito un voto sul pacchetto varato al Senato, ma non sarà così. La mediazione di Johnson è complessa. Anzitutto il piano deve passare alla Commissione per la Regole dove l'ala dura dei conservatori potrebbe bloccare; poi servirà il voto dell'aula - su 4 leggi distinte che presumibilmente avranno maggioranze diverse - e infine andare al Senato per la controfirma.

Non serve maneggiare con disinvoltura i meccanismi legislativi Usa per capire che la strada sul fronte ucraino è in salita, e Zelensky ieri si è indispettito sottolineando che «Israele ha il supporto nei cieli, noi sulla carta». Prima di venerdì non ci sarà il voto alla Camera, 72 ore sono il tempo necessario per presentare emendamenti. Poi il Congresso chiude per una settimana. […]

