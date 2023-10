PUTIN IN TOUR – IL PRESIDENTE RUSSO APPROFITTA DEL CALO DI ATTENZIONE SULL’UCRAINA, DOVUTO AL CAOS IN ISRAELE, PER RINFORZARE LE SUE ALLEANZE: LA PROSSIMA SETTIMANA SARÀ A PECHINO PER INCONTRARE L’AMICO “SENZA LIMITI” XI JINPING. E DOMANI SARÀ IN KIRGHIZISTAN, PER IL VERTICE DEI PAESI DELLA CSI: VEDRÀ ANCHE IL PRESIDENTE DELL’AZERBAIGIAN, ILHAM ALIYEV, PER DISCUTERE DEL FUTURO DEL NAGORNO KARABAKH

Alberto Zanconato per l’ANSA

putin xi jinping

Sette mesi dopo l'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale con l'accusa di crimini di guerra in Ucraina, Vladimir Putin si riaffaccia sulla scena internazionale, prima con una missione in Kirghizistan e poi, la settimana prossima, con un viaggio a Pechino per incontrare l'omologo cinese Xi Jinping.

Un'occasione per rinsaldare l'alleanza politica e soprattutto economica tra Russia e Cina, in occasione del forum della Belt and Road Initiative (la Via della Seta) di cui si celebra il decennale. Ma il primo viaggio di Putin fuori dal Paese dopo l'ordine di arresto (escludendo le visite compiute nei territori occupati in Ucraina) avverrà domani e venerdì quando il capo del Cremlino si recherà a Bishkek, la capitale kirghiza che ospiterà un vertice dei Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi), l'organizzazione che raccoglie nove delle quindici ex repubbliche sovietiche.

GASDOTTO TAP PUTIN ERDOGAN ALIYEV

Qui Putin ha in programma tra l'altro un incontro bilaterale con il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, per discutere del futuro del contingente russo nel Nagorno-Karabakh dopo che le forze di Baku hanno ripreso il controllo di questa enclave armena sul proprio territorio. Mosca è stata duramente criticata dall'Armenia che l'ha accusata di non aver saputo prevenire l'attacco azero nonostante la presenza di circa 2.000 peacekeeper russi.

XI JINPING E VLADIMIR PUTIN - QUASI AMICI - BY EDOARDO BARALDI

Da parte sua la Russia ha protestato per la decisione di Erevan di accogliere sul proprio territorio forze americane per esercitazioni congiunte, una mossa che secondo Mosca favorisce i tentativi di penetrazione di Washington nel Caucaso. Se la tappa in Kirghizistan è importante per la volontà di Mosca di mantenere la sua influenza sull'ex sfera sovietica, ancor più significativo, anche per i temi economici in discussione, sarà il viaggio a Pechino, sette mesi dopo una visita di Xi a Mosca.

Secondo le previsioni di Putin, l'interscambio commerciale con Pechino arriverà a 200 miliardi di dollari quest'anno. Ancora una frazione del volume dei commerci cinesi con la Ue e con gli Usa. Ma di grande importanza strategica è lo sviluppo della cooperazione in campo energetico. Proprio oggi, parlando alla Settimana dell'Energia a Mosca, il presidente russo ha ribadito che il suo Paese continua a lavorare alla costruzione di nuove condutture per dirottare verso oriente le esportazioni di petrolio e gas di fronte alla chiusura dei mercati europei a causa delle sanzioni. I

xi jinping e putin - immagine creata con l intelligenza artificiale midjourney

l gasdotto Power of Siberia, ha sottolineato Putin, raggiungerà la capacità prevista di 38 miliardi di metri cubi all'anno nel 2025. Mentre nel 2022 è stato firmato un contratto per la fornitura di gas alla Cina attraverso un altro gasdotto, il Far Eastern, con l'obiettivo di far transitare 10 miliardi di metri cubi. I colloqui tra Putin e Xi, inoltre, serviranno per valutare la sintonizzazione dei due Paesi sulle grandi crisi in atto a livello globale: il conflitto in Ucraina in cui sono impegnate le truppe di Mosca, per il quale in passato Pechino aveva cercato di proporsi come mediatrice, e ora il nuovo scoppio di violenza in Medio Oriente, con Russia e Cina che chiedono un cessate il fuoco immediato.

PUTIN E XI JINPING - VERTICE DELLO SCO