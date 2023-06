PUTIN USERA’ MAI LE BOMBE NUCLEARI? - LA TELEVISIONE RUSSA HA MINACCIATO IL RICORSO ALLE ARMI ATOMICHE DUECENTO VOLTE, NELLE ULTIME DUE SETTIMANE - IL NOTO POLITOLOGO RUSSO SERGEY KARAGANOV PROPONE DI LANCIARE UN ATTACCO ATOMICO AI PAESI EUROPEI, PER UNA “DIMOSTRAZIONE DI FORZA” CHE SPINGA GLI ALLEATI A NON AIUTARE PIÙ L'UCRAINA. UNA “RAPPRESAGLIA PREVENTIVA”, È L'OSSIMORO CONIATO DA KARAGANOV, CHE RITIENE CHE “BISOGNA RIPORTARE IN OCCIDENTE LA PAURA” - PUTIN HA PRECISATO CHE LA CONDIZIONE PER L'USO DELLE ATOMICHE È UNA MINACCIA ALL'ESISTENZA DELLA RUSSIA, CHE “PER ORA NON ESISTE”

Estratto dell’articolo di Anna Zafesova per “la Stampa”

VADIM ZIMIN - L'UOMO CHE PORTAVA LA VALIGETTA CON I CODICI NUCLEARI PER PUTIN

«La televisione russa ha minacciato il ricorso alle armi atomiche duecento volte, nelle ultime due settimane». Il conto è stato fatto da Dmitry Muratov, il premio Nobel per la pace 2021, che in un discorso recente si è chiesto se ci sarà mai un «dopoguerra».

Un interrogativo che torna di attualità, dopo che Joe Biden ha confessato, la settimana scorsa, di «non escludere» che Vladimir Putin farà ricorso alle armi nucleari, in un disperato tentativo di ribaltare non solo le sorti della sua guerra contro l'Ucraina, ma anche tutti gli equilibri internazionali. Finora, il dossier nucleare era apparso più una sorta di bluff mediatico: ogni volta che da Mosca arrivava una minaccia, Washington rispondeva pacatamente di non vedere rischi di escalation.

putin e la minaccia nucleare 8

[…] Un gioco delle parti che a un certo punto aveva declassato le minacce russe dai titoli di prima pagina […] a notizie ordinarie, rumore di fondo, rituali propagandistici […] I talk show mostravano simulazioni al computer dello «tsunami radioattivo» che potrebbe sommergere la Gran Bretagna dopo l'attacco di un drone subacqueo atomico russo, e gli ospiti parlavano di «colpire Londra e Berlino» con tono quasi indifferente.

Missile Sarmat 2

[…]di recente ha fatto scalpore l'articolo del noto politologo russo Sergey Karaganov che propone di lanciare un attacco atomico ai Paesi europei, per una «dimostrazione di forza» che spinga gli alleati a non aiutare più l'Ucraina. Una «rappresaglia preventiva», è l'ossimoro coniato da Karaganov, che considera «la soglia per il ricorso al nucleare troppo elevata», e ritiene che «bisogna riportare in Occidente la paura».

putin e la minaccia nucleare 7

Una dichiarazione talmente minacciosa che perfino Putin si è sentito in dovere di precisare che la condizione per l'uso delle atomiche è una minaccia all'esistenza della Russia, che «per ora non esiste». Il presidente russo però si è vantato di avere più testate atomiche dei Paesi della Nato, e ha rivelato che gli Usa «vogliono convincerci a ridurre il numero, ma col c... che lo faremo».

missile russo sarmat

Resta la domanda se si tratta di un bluff, se Putin sta […] cercando di compiacere il suo elettorato, o se davvero si sta preparando al peggio, anche perché lo stesso Karaganov nel suo articolo ammette che l'unica speranza di Mosca per non perdere la guerra è «riportare l'Occidente alla ragione e spezzarne la volontà». Un ragionamento che non ha nulla a che vedere con la diplomazia […] Il direttore dello spionaggio militare ucraino Kyrilo Budanov […] sostiene che il regime putiniano non avrà mai il coraggio di giocarsi tutto lanciando le atomiche: «Per quanto mi possano stare antipatici, non credo che a Mosca ci siano molti stupidi».