PUTIN E ZELENSKY GIOCANO A BATTAGLIA NAVALE – IL PRESIDENTE UCRAINO REPLICA A “MAD VLAD”: ANCHE KIEV CONSIDERERÀ QUALSIASI NAVE NEL MAR NERO, DIRETTA VERSO I PORTI RUSSI, COME “MILITARE”. LA DECISIONE È UGUALE E CONTRARIA A QUELLA PRESA DALLO ZAR DOPO LO STOP ALL’ACCORDO SUL GRANO – L’ACCUSA DEGLI UCRAINI: IL CONSOLATO CINESE A ODESSA DANNEGGIATO DURANTE L’ATTACCO RUSSO…

GUERRA IN UCRAINA - ZELENSKY VS PUTIN - MEME BY GIAN BOY

KIEV, 'DANNI AL CONSOLATO CINESE NELL'ATTACCO A ODESSA'

(ANSA) - Il consolato cinese a Odessa è stato danneggiato durante l'attacco delle forze russe la notte scorsa: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Kiper, come riporta il Guardian. "A seguito dell'attacco notturno russo, l'edificio del consolato generale della Repubblica Popolare Cinese a Odessa è stato danneggiato - ha scritto Kiper -. L'aggressore colpisce deliberatamente l'infrastruttura portuale. Gli edifici amministrativi e residenziali, così come il consolato della Repubblica Popolare Cinese, sono stati danneggiati. Questo suggerisce che il nemico non presta attenzione a nulla". (ANSA).

ATTACCO ODESSA 2

KIEV, 'NAVI IN MAR NERO VERSO RUSSIA CONSIDERATE MILITARI'

(ANSA-AFP) - L'Ucraina considererà qualsiasi nave nel Mar Nero diretta verso i porti russi o i territori occupati come potenziale "nave militare", in risposta a una decisione simile presa da Mosca per le navi dirette ai porti ucraini. "Tutte le navi che navigano nelle acque del Mar Nero in direzione dei porti marittimi della Russia e dei porti marittimi ucraini situati nel territorio temporaneamente occupato dalla Russia possono essere considerate dall'Ucraina come trasportatrici di merci militari, con tutti i rischi associati", ha avvertito in una nota il ministero della Difesa ucraino.

VLADIMIR PUTIN MARINAIO - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

WP, 'KIEV HA INIZIATO A USARE LE BOMBE A GRAPPOLO USA'

(ANSA) - Le forze ucraine hanno iniziato a usare le munizioni a grappolo statunitensi contro le forze russe nel sud-est del Paese, nel tentativo di smantellare le posizioni russe ben fortificate che hanno rallentato l'offensiva estiva di Kiev: lo scrive il Washington Post (Wp), che cita funzionari ucraini.

zelensky putin PUTIN ZELENSKY ATTACCO ODESSA vladimir putin marinaio immagine creata con midjourney 2 VLADIMIR PUTIN MARINAIO - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY volodymyr zelensky