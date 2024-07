27 lug 2024 11:20

QUA DI MARCIO NON C’È SOLO L’ACQUA – A PORTO EMPEDOCLE, IN PROVINCIA DI AGRIGENTO, UN UOMO, APPROFITTANDO DELLA GRAVE CRISI IDRICA, VENDEVA ACQUA ALTAMENTE CONTAMINATA DA BATTERI COLIFORMI: È STATO DENUNCIATO UNA PRIMA VOLTA DOPO AVER VENDUTO ACQUA IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE A UN ESERCIZIO COMMERCIALE. NON CONTENTO È STATO PIZZICATO UNA SECONDA VOLTA MENTRE RIFORNIVA LE CISTERNE DELL’AUTOBOTTE DA UNA SORGENTE CONTAMINATA…