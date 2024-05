AL QUADRARO PIOVE SUL BAGNATO - A ROMA, NELLA STESSA STRADA DEL QUARTIERE DOVE LO SCORSO 28 MARZO SI È APERTA UNA VORAGINE, È ESPLOSA UNA TUBATURA, CHE HA CAUSATO ULTERIORI ALLAGAMENTI, CEDIMENTI DELL'ASFALTO E HA LASCIATO PER ORE GLI ABITANTI SENZA ACQUA - IL RACCONTO DI UNO DEI RESIDENTI: "SIAMO PREOCCUPATI, QUESTA VORAGINE SI ALLARGA SEMPRE DI PIÙ. ABBIAMO VISTO OGGI SCOLARE DELL'ACQUA, POI CROLLI RIPETUTI E…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Valeria Costantini e Giuliano Benvegnù per www.corriere.it

Dopo la maxi-voragine ora la mega-fontana zampillante. A un mese dal disastroso crollo in via Sestio Menas al Quadraro, dal gigantesco buco nel terreno della strada in mattinata è iniziata a sgorgare un'enorme quantità d'acqua. Il getto, molto potente, di circa cinque metri ha cominciato a sgorgare alle 13 e ha causato ulteriori cedimenti dell'asfalto. […] Le case intorno alla strada collassata sono senz'acqua dai rubinetti. «Stiamo monitorando la situazione, sono al lavoro le squadre di Acea che stanno lentamente riducendo l'acqua dalla tubatura per poi procedere con le eventuali riparazioni» ha riassunto il presidente del V Municipio Mauro Caliste.

«Siamo preoccupati, questa voragine si allarga sempre di più e ora anche questo getto - racconta dal palazzo accanto Marco Aloisantoni, testimone della rottura improvvisa - Abbiamo visto oggi scolare dell'acqua, poi crolli ripetuti e la fontana che aveva sempre più pressione. Proprio nel punto in cui è iniziata la perdita, il 1 maggio stavano effettuando un carotaggio». Il sondaggio, stando ai residenti, è stato effettuato vicino alla zona da cui poi è partito il geyser: ancora presto però per verificare se i due eventi siano collegati.

AUTOBOTTI IN ARRIVO

«Acea ha dovuto interrompere l’adduzione di acqua ai palazzi circostanti. - avverte sui social anche il presidente del VII Municipio, Francesco Laddaga (la voragine si trova a metà strada tra i municipi 5 e 7,ndr) - A breve saranno posizionate delle autobotti in via Marco Papio, via Attio Labeone e via Marco Celio Rufo a disposizione della cittadinanza. Acea è già al lavoro per ripristinare il servizio nelle prossime ore». […]

