27 feb 2024 15:55

QUAL E' IL SEGRETO PER LA FELICITA'? (SPOILER: NON E' UN BICCHIERE DI VINO CON UN PANINO) - LO PSICHIATRA AMERICANO ROBERT WALDINGER, CHE DIRIGE LO "STUDY OF HUMAN HAPPINESS" DI HARVARD, SPIEGA CHE LA CHIAVE PER IL BENESSERE MENTALE È AVERE ALMENO DUE PERSONE FIDATE A CUI RIVOLGERSI NEL MOMENTO DEL BISOGNO: L'IMPORTANTE NON È TANTO LA QUANTITÀ DI RELAZIONI, MA LA QUALITÀ, CHE VANNO RAFFORZATE QUOTIDIANAMENTE - C'E' ANCHE UNA COMPONENTE GENETICA NON TRASCURABILE: "IL 50% DIPENDE DAL NOSTRO DNA"